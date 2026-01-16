BMC Result: मुंबई में भाजपा गठबंधन ने पार किया 100 का आंकड़ा, पुणे में ठाकरे भाइयों का सूपड़ा साफ, देखें ताजा रुझान

पुणे महानगरपालिका में भाजपा अपनी सहयोगी एनसीपी (अजित पवार) पर हावी नजर आई। भाजपा 165 वार्ड में से 54 में आगे है जबकि उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 7 सीट पर आगे है। जबकि ठाकरे भाइयों का यहां अब तक खाता तक नहीं खुला है। अजित पवार की एनसीपी के साथ गठबंधन में लड़ रही शरद गुट दो जगह आगे है। शिंदे की शिवसेना भी कुछ खास नहीं कर ससाकी है और रुझानों में दो सीटों पर आगे है। फ़िलहाल राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।