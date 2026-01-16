BMC Election Result: शुरुआती रुझानों में भाजपा गठबंधन को बड़ी बढ़त, ठाकरे भाइयों का ऐसा है हाल

बता दें कि मुंबई में बीएमसी चुनाव के वोटों की गिनती के लिए 23 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं और हर सेंटर में एक बार में 2 वार्ड के वोटों की गिनती होगी। इस तरह एक बार में 46 वार्ड के वोट गिने जाएंगे और इसके बाद अगले 46 वार्ड के वोट गिने जाएंगे। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 85 वार्ड में से 34 पर भाजपा और 12 पर शिंदे सेना, जबकि उद्धव की शिवसेना (UBT) 19 और राज ठाकरे की मनसे 8 पर आगे है। कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी 5 और अन्य 7 पर आगे है।