मुंबई

BMC Election Result: शुरुआती रुझानों में भाजपा गठबंधन को बड़ी बढ़त, ठाकरे भाइयों का ऐसा है हाल

BMC Election Result 2026: देश की सबसे अमीर नगर निगम बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के चुनाव इस बार सिर्फ सत्ता की नहीं, बल्कि सियासी प्रतिष्ठा की भी बड़ी लड़ाई बन गए हैं। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे दो दशक बाद एक साथ मुकाबला कर रहे हैं।

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 16, 2026

Devendra Fadnavis Uddhav Raj Thackeray

देवेंद्र फडणवीस, उद्धव और राज ठाकरे (Photo: IANS)

मुंबई के बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव की मतगणना आज सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है। बीएमसी चुनावों के नतीजों के शुरुआती रुझानों में सियासी तस्वीर तेजी से साफ होती नजर आ रही है। भाजपा नीत गठबंधन मजबूत स्थिति में दिख रहा है। शुरुआती रुझानों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है।

सुबह 11 बजे तक के रुझानों में भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना का गठबंधन ठाकरे भाइयों के गठबंधन से आगे नजर आ रहा है। अब तक के आंकड़ों के अनुसार, भाजपा और शिंदे सेना बीएमसी की 227 सीटों में से 46 पर आगे चल रही है और ठाकरे भाई 27 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है।

रुझानों में भाजपा गठबंधन आगे, जानें ठाकरे भाइयों का हाल

बता दें कि मुंबई में बीएमसी चुनाव के वोटों की गिनती के लिए 23 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं और हर सेंटर में एक बार में 2 वार्ड के वोटों की गिनती होगी। इस तरह एक बार में 46 वार्ड के वोट गिने जाएंगे और इसके बाद अगले 46 वार्ड के वोट गिने जाएंगे। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 85 वार्ड में से 34 पर भाजपा और 12 पर शिंदे सेना, जबकि उद्धव की शिवसेना (UBT) 19 और राज ठाकरे की मनसे 8 पर आगे है। कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी 5 और अन्य 7 पर आगे है।

महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं के 893 वार्डों की कुल 2,869 सीटों पर गुरुवार को मतदान हुआ था, जिनमें बीएमसी की 227 सीटें भी शामिल थीं। राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, इस बार का औसत मतदान लगभग 46% से 50% के बीच रहा, जो 2017 के चुनावों की तुलना में थोड़ा अधिक है।

बता दें कि बीएमसी चुनावों में भाजपा और शिवसेना गठबंधन की प्रचंड जीत का अनुमान एग्जिट पोल्स में लगाया गया है। इन अनुमानों के मुताबिक, ‘एकजुट’ ठाकरे बंधुओं को इस चुनाव में कड़ी चुनौती के बावजूद खास सफलता नहीं मिलती दिख रही है। इन अनुमानों के मुताबिक, ठाकरे बंधु वें बड़े अंतर से पीछे रहेंगे, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन एक बार फिर कमजोर प्रदर्शन करेगा।

Updated on:

16 Jan 2026 11:38 am

Published on:

16 Jan 2026 10:45 am

