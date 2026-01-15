मतदाताओं की उंगली से मिट रही स्याही! राज ठाकरे का फूटा गुस्सा, फडणवीस बोले- ऑयल पेंट लगाएं…

उन्होंने दावा किया कि वोट डालने के बाद उंगली पर लगी स्याही को सैनिटाइजर से आसानी से मिटाया जा सकता है। पहले इस्तेमाल की जाने वाली स्याही की जगह अब एक नया मार्कर पेन इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस नए पेन को लेकर शिकायतें आ रही हैं। पूरी सरकारी मशीनरी उन्हें चुनाव जिताने में लगी हुई है। यह एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी नहीं है। सत्ता के दुरुपयोग की भी एक सीमा होती है।