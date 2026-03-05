Maharashtra Transport Strike: बस, ट्रक, टैक्सी-ऑटो के पहिए थमे! आज 1 लाख ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल

बताया जा रहा है कि इस पूरे विवाद का केंद्र ई-चलान प्रणाली है। यूनियनों का आरोप है कि नए नियम के तहत अगर किसी ड्राइवर को ई-चलान मिलता है और वह उसे चुनौती देना चाहता है, तो उसे पहले कुल जुर्माने का 50% जमा करना पड़ता है। परिवहन संगठनों का कहना है कि यह नियम दोषी मानने की पूर्वधारणा जैसा है और इससे कई ड्राइवरों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। कुछ मामलों में तो डिजिटल जुर्माना वाहन की बाजार कीमत से भी ज्यादा बताया जा रहा है।