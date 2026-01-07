BMC चुनाव: मनसे के बाद अब 8 उम्मीदवार पहुंचे हाईकोर्ट, कहा- भाजपा नेता ने रोका हमारा नामांकन

इससे पहले महाराष्ट्र में चल रहे महानगरपालिका चुनावों में 67 पार्षदों के निर्विरोध चुने जाने का मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। मनसे (MNS) के नेता अविनाश जाधव और कांग्रेस ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने सोमवार को हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया है कि राज्य में सत्ताधारी पार्टी ने कई जगहों पर विपक्षी उम्मीदवारों को डराने, धमकाने और पैसे बांटने जैसी हरकतों के जरिए अपना नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर किया। इससे चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष नहीं रही और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है।