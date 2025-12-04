8-9 दिसंबर को आधी मुंबई में पानी की कटौती! जानें- कब और किन इलाकों पर पड़ेगा असर

मुंबई शहर के इन हिस्सों में होगी 15% पानी की कटौती- वॉर्ड ए (कोलाबा), सी (कालबादेवी), डी (मालाबार हिल), जी/दक्षिण (वर्ली, प्रभादेवी) और जी/उत्तर (दादर, माहिम) प्रभावित होंगे। जबकि पश्चिमी उपनगरों में बांद्रा, खार, जुहू, विले पार्ले, अंधेरी, जोगेश्वरी (एच/पूर्व, एच /पश्चिम, के/पश्चिम, के/पूर्व), गोरेगांव, मालाड, कांदिवली, बोरीवली और दहिसर (पी/दक्षिण, पी/उत्तर, आर/दक्षिण, आर/मध्य, आर/उत्तर) आदि इलाकों में भी यह कटौती लागू होगी। इसके अलावा पूर्वी उपनगरों के घाटकोपर (एन वॉर्ड), कुर्ला (एल वॉर्ड) और भांडुप (एस वॉर्ड) जैसे इलाकों के निवासियों को भी पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा।