8-9 दिसंबर को आधी मुंबई में पानी की कटौती! जानें- कब और किन इलाकों पर पड़ेगा असर

मुंबई में 8 और 9 दिसंबर को पानी कटौती होगी (Photo: BMC)
मुंबई के हजारों लोगों को सोमवार और मंगलवार को पानी की कटौती का सामना करना पड़ेगा। बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने एक प्रमुख जल आपूर्ति लाइन को बदलने के लिए शहर के 17 वॉर्डों में 24 घंटे की पानी कटौती लागू करकी की घोषणा की है। इसलिए नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे पर्याप्त पानी जमा करके रखें और सावधानी से इसका उपयोग करें।
बीएमसी के मुताबिक, 15 फीसदी पानी की कटौती 8 दिसंबर (सोमवार) सुबह 10 बजे से 9 दिसंबर (मंगलवार) सुबह 10 बजे तक 24 घंटे के लिए लागू रहेगी। यह कटौती 17 वॉर्डों को प्रभावित करेगी, जिनमें मुंबई शहर के हिस्से, पश्चिमी और पूर्वी उपनगर शामिल हैं।
मुंबई शहर के इन हिस्सों में होगी 15% पानी की कटौती- वॉर्ड ए (कोलाबा), सी (कालबादेवी), डी (मालाबार हिल), जी/दक्षिण (वर्ली, प्रभादेवी) और जी/उत्तर (दादर, माहिम) प्रभावित होंगे। जबकि पश्चिमी उपनगरों में बांद्रा, खार, जुहू, विले पार्ले, अंधेरी, जोगेश्वरी (एच/पूर्व, एच /पश्चिम, के/पश्चिम, के/पूर्व), गोरेगांव, मालाड, कांदिवली, बोरीवली और दहिसर (पी/दक्षिण, पी/उत्तर, आर/दक्षिण, आर/मध्य, आर/उत्तर) आदि इलाकों में भी यह कटौती लागू होगी। इसके अलावा पूर्वी उपनगरों के घाटकोपर (एन वॉर्ड), कुर्ला (एल वॉर्ड) और भांडुप (एस वॉर्ड) जैसे इलाकों के निवासियों को भी पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा।
बीएमसी अधिकारियों के अनुसार, भांडुप जल शोधन संयंत्र (Bhandup Water Treatment Plant) तक पानी पहुंचाने वाली 2,750 मिमी व्यास वाली पुरानी तानसा पाइपलाइन को बदला जाएगा। यह काम 24 घंटे की अवधि में पूरा करने का लक्ष्य है, जिसके कारण भांडुप संयंत्र को होने वाली जल आपूर्ति में लगभग 15 प्रतिशत की कमी आएगी।
गौरतलब हो कि यह पानी कटौती पहले 3 दिसंबर से 4 दिसंबर के बीच होनी थी। लेकिन 6 दिसंबर को डॉ. भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर शिवाजी पार्क (दादर) में लाखों अनुयायियों के आने की उम्मीद थी। पानी की कटौती से उन्हें असुविधा होती, इसलिए बीएमसी ने यह काम टाल दिया था।
बीएमसी ने प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों से अपील की है कि वे कटौती की अवधि के लिए पर्याप्त पानी जमा करके रखें और इस दौरान पानी का उपयोग संयम से करें ताकि कम से कम परेशानी हो।
