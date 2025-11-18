राज ठाकरे को बड़ा झटका! हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग को भेजा नोटिस

इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें राज ठाकरे और मनसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंदी भाषी लोगों पर कथित हमलों के मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। अधिवक्ता घनश्याम उपाध्याय ने इस मुद्दे पर प्रशासन को लिखित शिकायत भी दी थी, लेकिन कार्रवाई न होने पर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया।