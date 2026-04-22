सिलसिलेवार धमाकों में 37 लोगों की मौत, मालेगांव ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट से चार आरोपी हुए बरी

2006 का मालेगांव मामला भारतीय न्यायिक इतिहास में जांच की जटिलता और विभिन्न जांच एजेंसियों के विरोधाभासी निष्कर्षों के लिए हमेशा से चर्चा का केंद्र रहा है। इस मामले की शुरुआत में महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) ने कमान संभाली थी और दिसंबर 2006 में 12 आरोपियों के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल की थी। हालांकि, जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, इसकी कड़ियां उलझती गईं और फरवरी 2007 में मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दिया गया। बाद में, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने इस पूरे प्रकरण को अपने हाथ में लिया और अपनी गहन जांच के बाद एक नया मोड़ देते हुए चार अन्य व्यक्तियों-राजेंद्र चौधरी, धन सिंह, मनोहर राम सिंह नरवारिया और लोकेश शर्मा को मुख्य आरोपी बनाते हुए एक नई चार्जशीट पेश की। जांच के इस लंबे दौर में एजेंसियों के बदलते रुख और अलग-अलग दावों ने इस मामले को कानूनी रूप से काफी पेचीदा बना दिया था, जिस पर अब बॉम्बे हाई कोर्ट का यह फैसला एक बड़े विराम के रूप में देखा जा रहा है।