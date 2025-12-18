बॉम्बे हाईकोर्ट को बम से उड़ा देंगे… धमकी भरे ईमेल से मचा हड़कंप, सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर

Bombay High Court Bomb Threat: बॉम्बे हाईकोर्ट में गुरुवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब अदालत को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिला। धमकी मिलते ही मुंबई पुलिस और बम निरोधक दस्ते को अलर्ट कर दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत हाईकोर्ट परिसर में सर्च ऑपरेशन शुरू किया, बम डिटेक्टर मशीनों से जांच की जा रही है। एहतियातन अदालती कार्यवाही रोककर पूरे कोर्ट परिसत को खाली कराया गया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट की ओर जाने वाली कई सड़कों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।