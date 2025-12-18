18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

मुंबई

बॉम्बे हाईकोर्ट को बम से उड़ा देंगे… धमकी भरे ईमेल से मचा हड़कंप, सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर

Bombay High Court Receives Bomb Threat: बॉम्बे हाईकोर्ट को फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस धमकी के बाद हड़कंप मच गया और आनन-फानन में सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे अदालत परिसर को खाली कराया।

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Dec 18, 2025

Bombay High Court receives bomb threat

बॉम्बे हाईकोर्ट को उड़ाने की धमकी (Photo: IANS/File)

Bombay High Court Bomb Threat: बॉम्बे हाईकोर्ट में गुरुवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब अदालत को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिला। धमकी मिलते ही मुंबई पुलिस और बम निरोधक दस्ते को अलर्ट कर दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत हाईकोर्ट परिसर में सर्च ऑपरेशन शुरू किया, बम डिटेक्टर मशीनों से जांच की जा रही है। एहतियातन अदालती कार्यवाही रोककर पूरे कोर्ट परिसत को खाली कराया गया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट की ओर जाने वाली कई सड़कों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, धमकी को गंभीरता से लेते हुए पूरे परिसर की गहन तलाशी ली गई। हालांकि शुरुआती जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन सुरक्षा मानकों के तहत सभी जरूरी कदम उठाए गए। अधिकारियों ने बताया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और जांच जारी है।

गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले भी 12 सितंबर को भी बॉम्बे हाईकोर्ट को इसी तरह का धमकी भरा ईमेल मिला था। उस समय भी सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े पैमाने पर जांच अभियान चलाया था, हालांकि वह धमकी भी फर्जी निकली थी।

जज को आया धमकी भरा ईमेल-

इस बीच, आज ही नागपुर जिला अदालत और मुंबई के बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट को भी बम धमकी वाला ईमेल मिलने की जानकारी सामने आई है। इन दोनों अदालतों में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और स्थानीय पुलिस के साथ बम स्क्वॉड ने मोर्चा संभाल लिया है।

एक अज्ञात आरोपी ने गुरुवार को नागपुर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को ई-मेल भेजकर अदालत परिसर में दोपहर दो बजे तक बम विस्फोट करने की धमकी दी। इस धमकी के बाद पुलिस व अन्य एजेंसियों ने पूरे परिसर की गहन तलाशी ली। जांच में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली।

लगातार मिल रही धमकियों को देखते हुए पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इन धमकियों के पीछे कोई एक ही व्यक्ति या गिरोह तो नहीं है। साइबर सेल की मदद से ईमेल भेजने वाले की लोकेशन और पहचान संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल किसी भी संदिग्ध वस्तु के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को अगले आदेश तक सख्त कर दिया गया है।

Updated on:

18 Dec 2025 02:37 pm

Published on:

18 Dec 2025 01:41 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / बॉम्बे हाईकोर्ट को बम से उड़ा देंगे… धमकी भरे ईमेल से मचा हड़कंप, सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर

