डॉक्टरों पर हमले के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट सख्त: शिवसेना कॉर्पोरेटर रमेश म्हात्रे की जमानत रद्द, फिर जाना होगा जेल

यह पूरी घटना 6 जुलाई की है, जब ठाणे जिले के डोंबिवली के एक अस्पताल में रमेश म्हात्रे और उसके गुंडे जबरन घुस गए थे। दरअसल, एक परिवार ने शिकायत की थी कि एनआईसीयू (NICU) फुल होने के कारण उनके नवजात बच्चे को दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए कहा गया था। इसके बाद म्हात्रे और उसके साथियों ने अस्पताल में जमकर उत्पात मचाया। घटना के सामने आए एक वीडियो में म्हात्रे के लोग एक महिला डॉक्टर सहित दो डॉक्टरों और स्टाफ के साथ बेरहमी से मारपीट करते दिखे थे। पीड़ित डॉक्टरों ने यह भी आरोप लगाया था कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। इस मामले में म्हात्रे को 8 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 14 जुलाई को उसे मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत मिल गई थी।