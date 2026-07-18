Mumbai Mega Block: 19 जुलाई को सेंट्रल रेलवे का मेगा ब्लॉक, ट्रांस-हार्बर लाइन की लोकल रद्द, मेल-एक्सप्रेस ट्रेनें भी प्रभावित

Central-Western Railway block Sunday: अगर आप रविवार (19 जुलाई) को मुंबई लोकल ट्रेन से सफर करने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। मध्य रेलवे (Central Railway) ने इंजीनियरिंग और रखरखाव कार्यों के लिए विभिन्न उपनगरीय सेक्शनों पर मेगा ब्लॉक की घोषणा की है। इस दौरान ट्रांस-हार्बर लाइन की कई लोकल सेवाएं पूरी तरह रद्द रहेंगी, जबकि कई मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को डायवर्ट किया जाएगा। दूसरी ओर, पश्चिम रेलवे (Western Railway) ने वसई रोड और वैतरणा के बीच रात में जंबो ब्लॉक का ऐलान किया है।