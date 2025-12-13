सौतेले पिता ने 16 साल की बेटी का पांच बार किया यौन शोषण, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Bombay High Court: बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बेहद अहम और संवेदनशील मामले में कहा है कि किसी महिला का अपने पति से अलग होना साधारण वैवाहिक विवाद नहीं माना जा सकता। वो भी तब, जब उसने पति पर अपनी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार का आरोप लगाया हो। इस टिप्पणी के साथ बॉम्बे हाईकोर्ट ने ठाणे की एक अदालत द्वारा अभियुक्त को दी गई जमानत रद कर दी। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को कानून और तथ्यों की गलत समझ पर आधारित बताया। यह मामला एक 47 साल के व्यक्ति पर अपनी सौतेली और नाबालिग बेटी के साथ रेप से जुड़ा है। पीड़िता की मां ने साल 2014 में आरोपी से दूसरी शादी की थी। एफआईआर के मुताबिक अप्रैल 2023 से लेकर 2025 तक आरोपी ने सौतेली बेटी से पांच बार बलात्कार किया। अप्रैल 2025 में छठी बार यौन शोषण की कोशिश के बाद लड़की ने साहस जुटाकर अपनी मां को पूरी घटना बताई। इसके तुरंत बाद मां अपनी बेटी को लेकर मायके चली गई और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।