‘मिस यू, लव यू’ मैसेज भेजने पर पॉक्सो केस दर्ज… पुलिस पर भड़की हाईकोर्ट, कहा- बिना विचार किए…

दरअसल, मुंबई के कांदिवली इलाके में रहें वाली एक 15 वर्षीय छात्रा को अनजान नंबर से “आई लव यू” और “आई मिस यू” जैसे मैसेज मिलने पर उसके माता-पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर 10 जुलाई को अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ पॉक्सो और आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली। बाद में जांच में खुलासा हुआ कि ये मैसेज उसी लड़की की क्लासमेट ने मजाक में भेजा था और इसके पीछे उसकी कोई आपराधिक मंशा नहीं थी।