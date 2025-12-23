23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

मुंबई में दिल्ली जैसा हो जाएगा हाल… जहरीली हवा पर बिफरा हाईकोर्ट, 24 घंटे का दिया समय

Mumbai Air Pollution : मुंबई में बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने निर्माण स्थलों पर काम कर रहे मजदूरों की सुरक्षा को लेकर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की तीखी आलोचना की।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Dec 23, 2025

Mumbai Air Pollution

खराब AQI पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त (Photo: IANS)

मुंबई में हवा की गुणवत्ता (Air Quality) में लगातार हो रही गिरावट और निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूरों की दयनीय स्थिति पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) और बीएमसी (BMC) को जमकर फटकार लगाई।

सुनवाई के दौरान अदालत ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सीधा सवाल किया कि निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूरों को जहरीली हवा से बचाने के लिए आखिर क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि ये मजदूर लगातार गंभीर प्रदूषण और स्वास्थ्य जोखिमों के बीच काम कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था नजर नहीं आती।

चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की पीठ ने अधिकारियों से दो टूक कहा, "आप मजदूरों के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करेंगे? क्या इसके लिए कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं? ये लोग गंभीर प्रदूषण के बीच काम कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि गरीबों की कोई परवाह नहीं की जा रही। कम से कम उन्हें मास्क तो दे सकते थे।"

पीठ ने स्पष्ट कहा कि प्रदूषण की तथाकथित निगरानी कागजों तक सीमित है और पहले दिए गए निर्देशों का पालन करने के बजाय उनका उल्लंघन ज्यादा नजर आ रहा है।

‘राइट टू हेल्थ’ मौलिक अधिकार है- हाईकोर्ट

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस चंद्रशेखर ने इस बात पर जोर दिया कि स्वास्थ्य का अधिकार (Right to Health) हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। कोर्ट ने एमपीसीबी से सवाल किया, "मजदूर गंभीर प्रदूषण और स्वास्थ्य खतरों के बीच काम कर रहे हैं। उन्हें सुरक्षा देने के लिए आपके पास क्या गाइडलाइन्स हैं? क्या उनके पास मास्क भी नहीं होना चाहिए? हमें तुरंत बताएं कि कल से ही उनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं।"

‘दिल्ली जैसा हाल न हो जाए’

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रदूषण नियंत्रण से बाहर हो गया, तो स्थिति दिल्ली जैसी भयावह हो जाएगी। पिछले कई सालों से दिल्ली में यही हो रहा है। तब कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बीएमसी और एमपीसीबी द्वारा दी गई पुरानी दलीलों और आश्वासनों का पालन होने के बजाय केवल उल्लंघन ही देखा जा रहा है।

कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण की दिखावे वाली निगरानी की जा रही है, जिससे हम संतुष्ट नहीं हैं। पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि शहर में चल रहे बड़े निर्माण कार्यों में नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। शहर में चल रहे बड़े निर्माण कार्यों में तिरपाल या 35 मीटर की मेटल शीट जैसे नियमों का पालन नहीं हो रहा है। यह बिल्डरों की सरासर लापरवाही है। पर्यावरण की रक्षा करना सभी नागरिकों का संवैधानिक कर्तव्य है।

प्रदूषण नियंत्रण प्लान बुधवार को दें- कोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान मौजूद बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी (BMC Commissioner Bhushan Gagrani) और एमपीसीबी के मेंबर-सेक्रेटरी को निर्देश दिया है कि वे इस मामले में गंभीरता से विचार करें। कोर्ट ने उन्हें बुधवार को ठोस समाधान और प्रस्ताव के साथ आने को कहा है ताकि प्रदूषण नियंत्रण योजना को जमीनी स्तर पर लागू किया जा सके। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह विकास कार्यों या कंस्ट्रक्शन को रोकना नहीं चाहता, लेकिन नियमों का पालन अनिवार्य है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

23 Dec 2025 04:39 pm

Published on:

23 Dec 2025 03:50 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मुंबई में दिल्ली जैसा हो जाएगा हाल… जहरीली हवा पर बिफरा हाईकोर्ट, 24 घंटे का दिया समय

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

रणवीर सिंह ‘डॉन 3’ फिल्म से आउट, नए खूंखार विलेन की तलाश में जुटे मेकर्स

Don-3
बॉलीवुड

Hijab Row: हिंदू महिला का घूंघट खींचने की होगी हिम्मत? जावेद अख्तर का नीतीश कुमार पर फूटा गुस्सा

Javed Akhtar angry on Nitish Kumar pull off muslim women Hijab asked will you remove hindu women veil
बॉलीवुड

अक्षय खन्ना को मिला था रिजेक्शन… अमीषा पटेल को मनाने गए थे पिता विनोद खन्ना, एक्ट्रेस का सालों बाद खुलासा

Ameesha Patel Breaks Silence
बॉलीवुड

रात 3.30 बजे 2 शख्स…उर्फी जावेद के साथ हुई डरा देने वाली घटना, ऐसे बचाई एक्ट्रेस ने जान

Urfi javed Share terrifying experience 22 december midnight 3.30 am in house 2 suspicious two man doorbell
बॉलीवुड

Rail Accident: ड्यूटी पर तैनात मोटरमैन को गोल्डन टेम्पल मेल ने मारी टक्कर, मुंबई में हुआ दर्दनाक हादसा

Mumbai motorman Accident
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.