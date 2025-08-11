भारत-बांग्लादेश सीमा पर BSF जवान शहीद, जलगांव में दौड़ी शोक की लहर, मंत्री ने दी श्रद्धांजलि

रिपोर्ट्स के अनुसार, बीएसएफ (BSF) कांस्टेबल स्वप्निल सोनवणे की सीमा पर ड्यूटी के दौरान करंट लगने से मौत हो गई। यह घटना 9 अगस्त की शाम करीब 7 बजे हुई। जवान सोनवणे सीमा पर फ्लड लाइट के पोल नंबर 17 की मरम्मत का काम कर रहे थे, तभी उन्हें बिजली का तेज झटका लगा। उन्हें तुरंत बीएसएफ एंबुलेंस से बालुरघाट जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने भर्ती करने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।