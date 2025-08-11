11 अगस्त 2025,

सोमवार

मुंबई

भारत-बांग्लादेश सीमा पर BSF जवान शहीद, जलगांव में दौड़ी शोक की लहर, मंत्री ने दी श्रद्धांजलि

BSF jawan Swapnil Sonawane Martyr : बीएसएफ (BSF) जवान स्वप्निल सोनवणे की सीमा पर ड्यूटी के दौरान करंट लगने से मौत हो गई।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 11, 2025

JALGAON Army jawan swapnil Sonawane martyred
BSF जवान स्वप्निल सोनवणे शहीद

महाराष्ट्र के जलगांव जिले (Jalgaon News) के भडगांव तालुका के गुढ़े गांव में मातम का माहौल है। गांव के वीर सपूत सेना के जवान स्वप्निल सुभाष सोनवणे (BSF jawan Swapnil Sonawane Martyr) की भारत-बांग्लादेश सीमा पर ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, वह सीमा पर फ्लड लाइट की मरम्मत कर रहे थे, तभी उन्हें करंट का तेज झटका लगा।

स्वप्निल की शहादत की खबर मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिजन, रिश्तेदार और ग्रामीण वीर जवान के निधन से गहरे शोक में हैं। स्वप्निल का पार्थिव शरीर पश्चिम बंगाल से आज विशेष विमान द्वारा छत्रपति संभाजीनगर एअरपोर्ट पर लाया जाएगा। वहां से सेना के विशेष वाहन में उनका पार्थिव गुढ़े गांव पहुंचाया जाएगा, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

रिपोर्ट्स के अनुसार, बीएसएफ (BSF) कांस्टेबल स्वप्निल सोनवणे की सीमा पर ड्यूटी के दौरान करंट लगने से मौत हो गई। यह घटना 9 अगस्त की शाम करीब 7 बजे हुई। जवान सोनवणे सीमा पर फ्लड लाइट के पोल नंबर 17 की मरम्मत का काम कर रहे थे, तभी उन्हें बिजली का तेज झटका लगा। उन्हें तुरंत बीएसएफ एंबुलेंस से बालुरघाट जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने भर्ती करने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने ‘एक्स’ पर लिखा, "वीर जवान अमर रहें! जलगांव जिले के सुपुत्र, भारतीय सेना में कर्तव्य निभाने वाले भडगांव तालुका के गुढ़े गांव के जवान स्वप्निल सोनवणे को ड्यूटी के दौरान वीरमरण प्राप्त हुआ। मुझे सहित पूरा देश उनके इस त्याग और बलिदान का आजीवन ऋणी रहेगा। उनकी आत्मा को शांति मिले, यही ईश्वर से प्रार्थना है। भावपूर्ण श्रद्धांजलि!"

सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने पुलिस प्रशासन से अंतिम संस्कार में सहयोग करने का अनुरोध किया है। अंतिम संस्कार 12 अगस्त को सुबह 10 बजे किया जाएगा। इस बीच, गांव में बहादुर बेटे को अंतिम विदाई देने की तैयारियां शुरू हो गई हैं।

11 Aug 2025 01:39 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / भारत-बांग्लादेश सीमा पर BSF जवान शहीद, जलगांव में दौड़ी शोक की लहर, मंत्री ने दी श्रद्धांजलि

