ढाई साल का ‘गूगल बॉय’, 2 मिनट 30 सेकंड में कर दिखाया बड़ा कमाल, वीडियो देख रह जाएंगे दंग

क्षितिज की इस कामयाबी के पीछे उसके माता-पिता सोनाली बाजड और विशाल बाजड की कड़ी मेहनत है। उन्होंने क्षितिज के भीतर छिपे इस हुनर को पहचाना और उसे रटाने के बजाय खेल-खेल में रोचक तरीके से सिखाना शुरू किया। गानों, चित्रों और नक्शों के जरिए उन्होंने क्षितिज को दिलचस्प तरीके से ज्ञान दिया। क्षितिज की मां सोनाली ने कहा, हमने उस पर कभी दबाव नहीं डाला, बस उसकी जिज्ञासा को सही दिशा दी और अब मेहनत रंग लाई है।