Pune: ठगों ने बीच सड़क रुकवाई कार और फिर… लोन स्कैम का आ गया नया तरीका, देखें डैशकैम वीडियो

यह मामला 21 मार्च का बताया जा रहा है। पीड़ित चालक के अनुसार, जब वह लोनावला के पास से गुजर रहा था, तभी स्कूटर और मोटरसाइकिल पर सवार पांच अज्ञात लोगों ने कई किमी तक उनका पीछा किया। वे लगातार हाथ दिखाकर और चिल्लाकर उसे रुकने का इशारा कर रहे थे। आखिरकार, एक सुनसान जगह पाकर उन्होंने जबरन कार के आगे बाइक लगाकर उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। जालसाजों ने कार के करीब आकर दावा किया कि वे रिकवरी एजेंट हैं और इस कार पर आईसीआईसीआई (ICICI) बैंक का 10 लाख रुपये का लोन बकाया है, जिसे न भरने पर वे गाड़ी जब्त करने आए हैं। यह पूरी घटना कार में लगे डैशकैम में रिकॉर्ड हो गई।