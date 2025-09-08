पहले मां, फिर 24 साल की बहन का बना बॉयफ्रेंड… गुस्साएं भाई ने प्रेमी को दी दर्दनाक मौत

मालवणी पुलिस के मुताबिक मृतक नितिन प्रेमजी सोलंकी (40) जोगेश्वरी (Jogeshwari) का रहने वाला था और अंधेरी पश्चिम (Andheri) के एक नामी अस्पताल में वार्ड बॉय था। सोलंकी (Nitin Premji Solanki) पिछले तीन साल से आरोपी की 24 वर्षीय बहन के साथ रिलेशनशिप में था। हालांकि दो महीने पहले उसने यह रिश्ता तोड़ दिया था, लेकिन हाल के दिनों में वह दोबारा आरोपी की बहन से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था और शादी का वादा कर रहा था।