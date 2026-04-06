मुंबई के मलाड इलाके में भारी बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, एक गंभीर रूप से घायल, 5 गिरफ्तार

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के मालाड पूर्व (Malad) इलाके में रविवार देर रात दो गुटों के बीच झड़प होने से इलाके में तनाव फैल गया। यह घटना दिंडोशी पुलिस स्टेशन (Dindoshi Police Station) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले संतोष नगर मार्केट इलाके (Santosh Nagar) में हुई। देखते ही देखते स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। वर्तमान में इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच, महाराष्ट्र एटीएस ने कुर्ला और खडवली इलाके से दो संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है।