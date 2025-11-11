Delhi Blast: ‘राजधानी दिल्ली ही सुरक्षित नहीं, 56 इंच वाले जवाब दो’, कांग्रेस ने भाजपा को घेरा, तो गडकरी ने कही ये बात

कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा, “हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, ईश्वर उन्हें यह दुख सहने की शक्ति दे। कांग्रेस पार्टी हमेशा देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आवाज उठाती रही है। हमारे नेता राहुल गांधी ने पहलगाम हमले के वक्त भी साफ कहा था कि हम सरकार के साथ हैं और पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह बीजेपी सरकार ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के नाम पर इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया, वह पूरे देश ने देखा। अब जवाब देने की जिम्मेदारी उनकी है। अगर देश की राजधानी दिल्ली सुरक्षित नहीं है, तो 56 इंच वालों को जवाब देना ही होगा।”