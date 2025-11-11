Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

Delhi Blast: ‘राजधानी दिल्ली ही सुरक्षित नहीं, 56 इंच वाले जवाब दो’, कांग्रेस ने भाजपा को घेरा, तो गडकरी ने कही ये बात

Delhi Blast News: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए भीषण विस्फोट में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दिल्ली धमाके पर अब सियासत गरमा गई है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 11, 2025

Nitin Gadkari on Delhi Blast

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Photo: IANS)

देश की राजधानी दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए भीषण धमाके के बाद पूरा देश हिल गया है। इस हादसे में कम से कम 8 लोगों की जान चली गयी और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए है। इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब भाजपा सरकार को जवाब देना होगा कि आखिर देश की राजधानी ही सुरक्षित क्यों नहीं है।

नाना पटोले ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा, “हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, ईश्वर उन्हें यह दुख सहने की शक्ति दे। कांग्रेस पार्टी हमेशा देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आवाज उठाती रही है। हमारे नेता राहुल गांधी ने पहलगाम हमले के वक्त भी साफ कहा था कि हम सरकार के साथ हैं और पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह बीजेपी सरकार ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के नाम पर इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया, वह पूरे देश ने देखा। अब जवाब देने की जिम्मेदारी उनकी है। अगर देश की राजधानी दिल्ली सुरक्षित नहीं है, तो 56 इंच वालों को जवाब देना ही होगा।”

उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली धमाके पर कांग्रेस राजनीति नहीं करना चाहती। हमारी चिंता यह है कि हमारा देश असुरक्षित है, और इसके लिए केंद्र सरकार जवाबदेह है।

गडकरी बोले- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा

वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि सरकार ने दिल्ली धमाके को बेहद गंभीरता से लिया है। नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए गडकरी ने कहा, "यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है और हमारी सरकार जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। आतंकवादियों और उनके समर्थकों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं उन सभी परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया।"

दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां धमाके की जांच में जुटी हैं। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, आई-20 कार में सोमवार शाम 7 बजे के करीब भीषण धमाका हुआ। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और सभी संभावित एंगल से जांच जारी है। कश्मीर में कई ठिकानों पर छापेमारी की गयी है। यूपी एटीएस ने भी पश्चिमी यूपी में कई ठिकानों पर छापेमारी की और कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।

Updated on:

11 Nov 2025 03:43 pm

Published on:

11 Nov 2025 03:23 pm

Delhi Blast: 'राजधानी दिल्ली ही सुरक्षित नहीं, 56 इंच वाले जवाब दो', कांग्रेस ने भाजपा को घेरा, तो गडकरी ने कही ये बात

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

