मुंबई में बैठक के बाद घर लौट रहे कांग्रेस नेता की मौत, महाराष्ट्र कांग्रेसियों में शोक की लहर

कांग्रेस के पूर्व तालुका अध्यक्ष और चिखली कृषि उपज बाजार समिति के पूर्व अध्यक्ष डॉ. सत्येंद्र भुसारी ने मराठा सेवा संघ से समाज सेवा की शुरुआत की थी। समाजसेवा में उल्लेखनीय योगदान देने के बाद उन्होंने राजनीति में आने का फैसला लिया और कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए। हाल ही में पार्टी ने उन्हें पैठन विधानसभा क्षेत्र का निरीक्षक नियुक्त किया था। इसी संबंध में वे मुंबई बैठक के लिए आए थे। हादसे के समय ट्रेन से वह बुलढाणा जा रहे थे।