राज्यसभा चुनाव: पवार की राष्ट्रवादी को किनारे कर कांग्रेस-ठाकरे आएंगे साथ? दिल्ली में बड़ी हलचल

महाराष्ट्र से राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 37 विधायकों की आवश्यक है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो शिवसेना (उद्धव ठाकरे) के पास 20 और कांग्रेस के पास 16 विधायक हैं। दोनों का कुल आंकड़ा 36 तक पहुंचता है। ऐसे में यदि किसी एक निर्दलीय विधायक का समर्थन मिल जाता है तो ठाकरे-कांग्रेस मिलकर एनसीपी (शरद पवार) के बिना भी एक सीट जीत सकते हैं। यही वजह है कि इस सीट को लेकर भीतरखाने रणनीति बन रही है और दावेदारी के सुर तेज हो गए हैं।