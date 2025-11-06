कोर्ट न्याय का मंदिर होना चाहिए, 7-स्टार होटल नहीं: CJI गवई ने क्यों कही यह बात?

भूषण गवई ने इसी साल 14 मई को भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला था। उन्होंने बताया कि देश के 52वें सीजेआई के तौर पर यह महाराष्ट्र का उनका आखिरी दौरा है क्योंकि 24 नवंबर को वे इस पद से सेवानिवृत्त होंगे। उन्होंने अपने गृह राज्य की न्यायिक अधोसंरचना पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि महाराष्ट्र न्यायपालिका के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। इस समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों उप-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार भी मौजूद रहे।