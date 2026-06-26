रेलवे का बड़ा फैसला: अब हफ्ते में 6 दिन चलेगी दादर-भुसावल खान्देश एक्सप्रेस, दो नए स्टेशनों पर भी रुकेगी

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक के अनुसार, यह नई व्यवस्था 1 अगस्त 2026 से लागू होगी। रेलवे ने बताया कि ट्रेन संख्‍या 19003 के विस्‍तारित फेरों के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी गई है। यात्री सभी कंप्यूटरीकृत पीआरएस (PRS) काउंटरों और आईआरसीटीसी (IRCTC) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी सीटों का आरक्षण करा सकते हैं। ट्रेनों के विस्तृत समय, ठहराव की अवधि और कोच संरचना के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए यात्री भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।