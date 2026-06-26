सिया-केतन केस में नया ट्विस्ट, सिया चेतन के करीब तो थी, पर शादी को तैयार नहीं

इस पूरे मामले में सबसे दर्दनाक बयान आया सिया के खुद के मा-बाप का। सिया की मां पूजा गोयल ने कहा कि अगर उनकी बेटी इस जुर्म में शामिल पाई जाए, तो उसे भी उसी जगह से धकेल दिया जाए जहां से केतन को गिराया गया। उन्होंने कहा कि सिया ने कभी नहीं बताया कि उसे यह शादी मंज़ूर नहीं। चेतन का नाम भी हमने पहले कभी नहीं सुना था। वो हमारे घर कभी नहीं आया। सगाई के बाद सिया सिर्फ केतन से बात करती थी। वहीं सिया के पिता प्रवीण गोयल ने भी यही कहा कि जो भी दोषी हो, चाहे उनकी अपनी बेटी ही क्यों न हो, उसे सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए।