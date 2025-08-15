Dahi Handi: मुंबई-ठाणे में इन जगहों पर लगेगी सबसे ऊंची दही हांडी, 25 लाख तक का इनाम, मालामाल होंगे गोविंदा

Dahi Handi 2025 In Mumbai, Thane: मुंबई, ठाणे समेत देश के कई हिस्सों में शनिवार 16 अगस्त को दही-हांडी उत्सव (Mumbai Dahi Handi Celebration) बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। भाद्रपद में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन यानी नवमी को यह पर्व पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। इस दिन दही से भरी हांडी को रस्सी के सहारे ऊंचाई पर बांधा जाता है, जिसे तोड़ने के लिए ‘गोविंदाओं’ की टोली मानव पिरामिड बनाकर जोर-आजमाइश करते हैं। उत्सव के दौरान मुंबई में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं और शहर भर में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।