Maharashtra: प्रेमी संग पकड़ी गई बहू, ससुराल वालों ने मायके वालों को बुलाया, दोनों की कर दी हत्या

महाराष्ट्र से ऑनर किलिंग (Honor Killing in Maharashtra) का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। नांदेड जिले (Nanded) के उमरी तालुका के गोलेगांव में हुई डबल मर्डर की इस घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया है। आरोप है कि पिता ने अपनी ही 19 वर्षीय विवाहित बेटी और उसके प्रेमी की निर्मम हत्या कर दी और दोनों के शव को पानी भरे कुएं में फेंक दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि वारदात के बाद आरोपी पिता खुद थाने पहुंचा और पुलिस को हत्या की जानकारी दी।