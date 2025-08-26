Patrika LogoSwitch to English

ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

Maharashtra: प्रेमी संग पकड़ी गई बहू, ससुराल वालों ने मायके वालों को बुलाया, दोनों की कर दी हत्या

Honor Killing in Maharashtra : महाराष्ट्र के नांदेड में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां पिता, चाचा और दादा ने विवाहिता और उसके प्रेमी की हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 26, 2025

Maharashtra Honor Killing case
ससुराल वालों ने बहू को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा (AI Image)

महाराष्ट्र से ऑनर किलिंग (Honor Killing in Maharashtra) का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। नांदेड जिले (Nanded) के उमरी तालुका के गोलेगांव में हुई डबल मर्डर की इस घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया है। आरोप है कि पिता ने अपनी ही 19 वर्षीय विवाहित बेटी और उसके प्रेमी की निर्मम हत्या कर दी और दोनों के शव को पानी भरे कुएं में फेंक दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि वारदात के बाद आरोपी पिता खुद थाने पहुंचा और पुलिस को हत्या की जानकारी दी।

बहू को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा

मृतकों की पहचान संजीवनी कमले (19) और लखन भंडारे (19) के रूप में हुई है। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से संजीवनी का शव कुएं से बाहर निकाला गया, जबकि लखन की तलाश देर रात तक जारी रही। मृतक संजीवनी सुराने उमरी तालुका के बोरजुन्नी की निवासी थी। गोलेगांव और बोरजुन्नी दोनों गांव एक दूसरे के बगल में हैं।

8 सितंबर को देह त्याग कर वैकुंठ जाएंगे… 20 लोगों के फैसले से हड़कंप! पुलिस और तहसीलदार ने लगाई दौड़
मुंबई
Maharashtra Police crime news

संजीवनी की शादी एक साल पहले गोलेगांव निवासी सुधाकर कमले से धूमधाम से हुई थी। शादी से पहले संजीवनी का प्रेम संबंध लखन भंडारे से था। शादी के बाद भी दोनों फोन पर संपर्क में थे। सोमवार को जब संजीवनी के ससुरालवाले घर से बाहर थे, उसने लखन को घर बुलाया। अचानक पति और ससुराल के अन्य सदस्य लौटे और दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इसके बाद पति ने ससुर को फोन कर बुलाया और संजीवनी को मायके ले जाने के लिए कहा।

दादा, पिता और चाचा हैं आरोपी

आरोप है कि संजीवनी के पिता मारोती सुरने, चाचा माधव सुरने और दादा लक्ष्मण सुरने उसके ससुराल गोलेगांव पहुंचे। तीनों ने बेटी और उसके प्रेमी को अपने साथ ले जाते समय बेरहमी से पीटा और फिर दोनों की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव कुएं में फेंक दिए। सोमवार शाम करीब पांच बजे मारोती ने उमरी पुलिस थाने पहुंचकर पूरे मामले की कबूली दी।

सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। देर शाम तक संजीवनी का शव बाहर निकाला गया, जबकि प्रेमी के शव की तलाशा जारी थी। इस मामले में पुलिस ने मृतक संजीवनी के पिता, दादा और चाचा तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी है और गांव में दहशत का माहौल है।

26 Aug 2025 11:08 am

Maharashtra: प्रेमी संग पकड़ी गई बहू, ससुराल वालों ने मायके वालों को बुलाया, दोनों की कर दी हत्या

