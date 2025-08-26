Maharashtra: प्रेमी संग पकड़ी गई बहू, ससुराल वालों ने मायके वालों को बुलाया, दोनों की कर दी हत्या

महाराष्ट्र से ऑनर किलिंग (Honor Killing in Maharashtra) का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। नांदेड जिले (Nanded) के उमरी तालुका के गोलेगांव में हुई डबल मर्डर की इस घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया है। आरोप है कि पिता ने अपनी ही 19 वर्षीय विवाहित बेटी और उसके प्रेमी की निर्मम हत्या कर दी और दोनों के शव को पानी भरे कुएं में फेंक दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि वारदात के बाद आरोपी पिता खुद थाने पहुंचा और पुलिस को हत्या की जानकारी दी।
मृतकों की पहचान संजीवनी कमले (19) और लखन भंडारे (19) के रूप में हुई है। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से संजीवनी का शव कुएं से बाहर निकाला गया, जबकि लखन की तलाश देर रात तक जारी रही। मृतक संजीवनी सुराने उमरी तालुका के बोरजुन्नी की निवासी थी। गोलेगांव और बोरजुन्नी दोनों गांव एक दूसरे के बगल में हैं।
संजीवनी की शादी एक साल पहले गोलेगांव निवासी सुधाकर कमले से धूमधाम से हुई थी। शादी से पहले संजीवनी का प्रेम संबंध लखन भंडारे से था। शादी के बाद भी दोनों फोन पर संपर्क में थे। सोमवार को जब संजीवनी के ससुरालवाले घर से बाहर थे, उसने लखन को घर बुलाया। अचानक पति और ससुराल के अन्य सदस्य लौटे और दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इसके बाद पति ने ससुर को फोन कर बुलाया और संजीवनी को मायके ले जाने के लिए कहा।
आरोप है कि संजीवनी के पिता मारोती सुरने, चाचा माधव सुरने और दादा लक्ष्मण सुरने उसके ससुराल गोलेगांव पहुंचे। तीनों ने बेटी और उसके प्रेमी को अपने साथ ले जाते समय बेरहमी से पीटा और फिर दोनों की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव कुएं में फेंक दिए। सोमवार शाम करीब पांच बजे मारोती ने उमरी पुलिस थाने पहुंचकर पूरे मामले की कबूली दी।
सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। देर शाम तक संजीवनी का शव बाहर निकाला गया, जबकि प्रेमी के शव की तलाशा जारी थी। इस मामले में पुलिस ने मृतक संजीवनी के पिता, दादा और चाचा तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी है और गांव में दहशत का माहौल है।