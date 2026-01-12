हमारा जिस्मानी रिश्ता नहीं था…फेमस यूट्यूबर ने पहली बार एक्स गर्लफ्रेंड संग रिश्ते पर किया खुलासा

YouTuber Puneet Superstar Big Revealed: सोशल मीडिया पर अपने अजीबोगरीब वीडियो, चेहरे पर मिर्च पाउडर रगड़ने और कीचड़ में नहाने जैसी हरकतों से पुनीत सुपरस्टार अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन कहा जाता है जो ज्यादा हंसता है मतलब उसने अपने अंदर एक दर्द छुपा रखा है। जी हा! यही पुनीत सुपरस्टार का यही हाल है। उन्होंने अपने टूटे दिल और दर्द को लेकर पहली बार खुलासा किया है। जिसे सुनकर उन्हें ट्रोल करने वाले भी हैरान हो रहे हैं।