12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

हमारा जिस्मानी रिश्ता नहीं था…फेमस यूट्यूबर ने पहली बार एक्स गर्लफ्रेंड संग रिश्ते पर किया खुलासा

YouTuber Puneet Superstar Big Revealed: फेमस यूट्यूबर पुनीत सुपरस्टार ने पहली बार अपने दिल टूटने और अधूरी मोहब्बत को लेकर बात की है। उन्होंने बताया कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ उनका रिश्ता कैसा था। इस इंटरव्यू को सुनकर ट्रोलर्स भी इमोशनल हो गए।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 12, 2026

YouTuber Puneet Superstar Big Revealed on his ex girlfriend said There was no physical relationship between us

यूट्यूबर पुनीत सुपरस्टार ने किया अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को लेकर खुलासा

YouTuber Puneet Superstar Big Revealed: सोशल मीडिया पर अपने अजीबोगरीब वीडियो, चेहरे पर मिर्च पाउडर रगड़ने और कीचड़ में नहाने जैसी हरकतों से पुनीत सुपरस्टार अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन कहा जाता है जो ज्यादा हंसता है मतलब उसने अपने अंदर एक दर्द छुपा रखा है। जी हा! यही पुनीत सुपरस्टार का यही हाल है। उन्होंने अपने टूटे दिल और दर्द को लेकर पहली बार खुलासा किया है। जिसे सुनकर उन्हें ट्रोल करने वाले भी हैरान हो रहे हैं।

पुनीत सुपरस्टार ने खोला अपनी जिंदगी का बड़ा राज (YouTuber Puneet Superstar Big Revealed)

पुनीत सुपरस्टार ने हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन संग बातचीत की। इस दौरान जब उनसे उनके दिल का हाल पूछा गया, तो हमेशा चिल्लाकर बात करने वाले पुनीत की आवाज धीमी पड़ गई। उन्होंने स्वीकार किया कि वह एक लड़की से बहुत प्यार करते थे। पुनीत ने भारी मन से बताया, "उससे प्रेम था, लेकिन अब उसकी शादी हो गई है और वह बेंगलुरु में अपनी गृहस्थी बसा चुकी है।"

पुनीत ने खुलासा करते हुए कहा, हम दोनों एक-दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लड़की के माता-पिता उनके रिश्ते के खिलाफ थे और उन्होंने अपनी जिद पर उसका रिश्ता कहीं और पक्का कर दिया था।"

निजी जिंदगी पर बात करते हुए रो गए पुनीत सुपरस्टार (Puneet Superstar Emotional On Personal Life)

इंटरव्यू का सबसे भावुक पल तब आया जब पुनीत ने बताया कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को घरवालों से लड़ने के लिए क्यों नहीं कहा? पुनीत के मुताबिक, उस लड़की ने उनसे एक ऐसी बात कही जो उनके दिल में घर कर गई। लड़की ने कहा था, "पुनीत, अगर आज मैं तेरे लिए अपने मां-बाप को छोड़ सकती हूं, तो कल को किसी और के लिए तुझे भी छोड़ सकती हूं।"

पुनीत ने बड़े ही मैच्योर अंदाज में बात को संभालते हुए उसे विदा कर दिया। उन्होंने कहा, "हमारा रिश्ता रूहानी था, जिस्मानी नहीं। मैंने खुद उससे कहा कि अगर तू उसके साथ सुखी है, तो चली जा।" पुनीत ने बताया कि वह आज भी साल में एक-दो बार होली या दिवाली पर एक-दूसरे को मैसेज कर लेते हैं, लेकिन इसके अलावा उनके बीच कोई बातचीत नहीं होती।

ट्रोलर्स भी कर रहे पुनीत सुपरस्टार की तारीफ (Puneet Superstar On Ex Girlfriend)

अक्सर लोग पुनीत को उनके पागलों जैसे वीडियो के लिए ट्रोल करते हैं, लेकिन इस इंटरव्यू ने दिखाया कि कैमरा के पीछे एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी मोहब्बत को सिर्फ इसलिए कुर्बान कर दिया ताकि वह लड़की अपने परिवार के साथ खुश रह सके। पुनीत सुपरस्टार की यह सादगी और उनकी यह अधूरी लव स्टोरी अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। फैंस कह रहे हैं कि "लॉर्ड पुनीत" वाकई दिल के बहुत साफ हैं।

ये भी पढ़ें

माही विज का टूटा ‘सब्र का बांध’, नदीम को बताया अपनी आत्मा, बोलीं- वह पिछले 6 साल से…
TV न्यूज
Mahhi Vij angry big revealed Nadim Nadz dating rumors said he is my soul after jay bhanushali divorce

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

12 Jan 2026 01:19 pm

Hindi News / Entertainment / हमारा जिस्मानी रिश्ता नहीं था…फेमस यूट्यूबर ने पहली बार एक्स गर्लफ्रेंड संग रिश्ते पर किया खुलासा

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

100 करोड़ के क्लब में एंट्री के बावजूद तीसरे दिन हुई फ्लॉप, The Raja Saab की कमाई ने बढ़ाई मेकर्स की टेंशन

The Raja Saab
बॉलीवुड

Yeison Jimenez Dies: प्लेन क्रैश में फेमस सिंगर की मौत, इंडस्ट्री में पसरा मातम

Yeison Jimenez Death at 34 in Plane Crash with 6 people also died Hours Before Concert
हॉलीवुड

राम बने तो मिला सम्मान…लेकिन भगवान की इमेज बन गई एक्टर के करियर की सबसे बड़ी रुकावट

Arun Govil Role In lord Ram:
बॉलीवुड

माही विज का टूटा ‘सब्र का बांध’, नदीम को बताया अपनी आत्मा, बोलीं- वह पिछले 6 साल से…

Mahhi Vij angry big revealed Nadim Nadz dating rumors said he is my soul after jay bhanushali divorce
TV न्यूज

गोल्डन ग्लोब्स 83 में प्रियंका चोपड़ा ने लूटी महफिल, Dior लुक ने बढ़ाया तापमान, वायरल हुआ वीडियो

गोल्डन ग्लोब्स 83 में बॉलीवुड की प्रियंका चोपड़ा ने की शिरकत
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.