हमारा जिस्मानी रिश्ता नहीं था…फेमस यूट्यूबर ने पहली बार एक्स गर्लफ्रेंड संग रिश्ते पर किया खुलासा

यूट्यूबर पुनीत सुपरस्टार ने किया अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को लेकर खुलासा
YouTuber Puneet Superstar Big Revealed: सोशल मीडिया पर अपने अजीबोगरीब वीडियो, चेहरे पर मिर्च पाउडर रगड़ने और कीचड़ में नहाने जैसी हरकतों से पुनीत सुपरस्टार अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन कहा जाता है जो ज्यादा हंसता है मतलब उसने अपने अंदर एक दर्द छुपा रखा है। जी हा! यही पुनीत सुपरस्टार का यही हाल है। उन्होंने अपने टूटे दिल और दर्द को लेकर पहली बार खुलासा किया है। जिसे सुनकर उन्हें ट्रोल करने वाले भी हैरान हो रहे हैं।
पुनीत सुपरस्टार ने हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन संग बातचीत की। इस दौरान जब उनसे उनके दिल का हाल पूछा गया, तो हमेशा चिल्लाकर बात करने वाले पुनीत की आवाज धीमी पड़ गई। उन्होंने स्वीकार किया कि वह एक लड़की से बहुत प्यार करते थे। पुनीत ने भारी मन से बताया, "उससे प्रेम था, लेकिन अब उसकी शादी हो गई है और वह बेंगलुरु में अपनी गृहस्थी बसा चुकी है।"
पुनीत ने खुलासा करते हुए कहा, हम दोनों एक-दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लड़की के माता-पिता उनके रिश्ते के खिलाफ थे और उन्होंने अपनी जिद पर उसका रिश्ता कहीं और पक्का कर दिया था।"
इंटरव्यू का सबसे भावुक पल तब आया जब पुनीत ने बताया कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को घरवालों से लड़ने के लिए क्यों नहीं कहा? पुनीत के मुताबिक, उस लड़की ने उनसे एक ऐसी बात कही जो उनके दिल में घर कर गई। लड़की ने कहा था, "पुनीत, अगर आज मैं तेरे लिए अपने मां-बाप को छोड़ सकती हूं, तो कल को किसी और के लिए तुझे भी छोड़ सकती हूं।"
पुनीत ने बड़े ही मैच्योर अंदाज में बात को संभालते हुए उसे विदा कर दिया। उन्होंने कहा, "हमारा रिश्ता रूहानी था, जिस्मानी नहीं। मैंने खुद उससे कहा कि अगर तू उसके साथ सुखी है, तो चली जा।" पुनीत ने बताया कि वह आज भी साल में एक-दो बार होली या दिवाली पर एक-दूसरे को मैसेज कर लेते हैं, लेकिन इसके अलावा उनके बीच कोई बातचीत नहीं होती।
अक्सर लोग पुनीत को उनके पागलों जैसे वीडियो के लिए ट्रोल करते हैं, लेकिन इस इंटरव्यू ने दिखाया कि कैमरा के पीछे एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी मोहब्बत को सिर्फ इसलिए कुर्बान कर दिया ताकि वह लड़की अपने परिवार के साथ खुश रह सके। पुनीत सुपरस्टार की यह सादगी और उनकी यह अधूरी लव स्टोरी अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। फैंस कह रहे हैं कि "लॉर्ड पुनीत" वाकई दिल के बहुत साफ हैं।
