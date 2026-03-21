Dawood Ibrahim: मुंबई की गलियों में छूटा ‘गुनाहों का खंडहर’,1993 धमाकों के मास्टरमाइंड का अरबों का साम्राज्य अब नीलाम

जांच एजेंसियों के अनुसार, दाऊद इब्राहिम को पहले ही इस बात का अंदेशा हो गया था कि उसके खिलाफ कानून का शिकंजा कसने वाला है, इसलिए उसने समय रहते देश छोड़ने की योजना बना ली थी। 1980 के दशक के अंत में उसने मुंबई को अलविदा कहकर दुबई को अपना नया ठिकाना बना लिया, जहां से वह दूर बैठकर ही अपने आपराधिक नेटवर्क और अवैध कारोबार को नियंत्रित करता रहा। दुबई में रहते हुए उसने अपने गिरोह को और मजबूत किया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहुंच बढ़ाई। इसके बाद 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए सिलसिलेवार 12 बम धमाकों ने पूरे देश को हिला दिया। जैसे ही इन धमाकों की जांच में दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आया और उसके खिलाफ कार्रवाई तेज हुई, वह दुबई से भी फरार हो गया और पाकिस्तान की सरपरस्ती में जाकर छिप गया, जहां से वह लंबे समय तक अपने नेटवर्क को संचालित करता रहा।