मुंबई

बटेंगे तो कटेंगे नहीं, फटेंगे… दिल्ली धमाके पर ये क्या बोल गईं भाजपा विधायक चित्रा वाघ

राज्य भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष चित्रा वाघ ने दिल्ली धमाके पर कहा कि "बटेंगे तो कटेंगे नहीं! अब देश को साफ चेतावनी मिल चुकी है, बटेंगे तो फटेंगे।"

less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 13, 2025

Chitra wagh on Delhi Blast

चित्रा वाघ बोलीं- बटेंगे तो कटेंगे नहीं, फटेंगे (Photo: IANS)

महाराष्ट्र बीजेपी की महिला अध्यक्ष चित्रा वाघ ने दिल्ली आतंकी हमले को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली बम धमाके से साफ हो गया है कि अगर हम बटेंगे तो सिर्फ कटेंगे नहीं, बल्कि फटेंगे। उनका यह बयान दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर को हुए कार धमाके के संदर्भ में आया है।

महाराष्ट्र विधान परिषद की सदस्य (MLC) चित्रा वाघ ने कहा कि दिल्ली धमाके की जांच में शुरुआती सुराग कार से मिले डीएनए सैंपल से मिले, जिनसे डॉक्टर उमर की पहचान हुई। इसके बाद हरियाणा के फरीदाबाद में सुरक्षा एजेंसियों ने छापेमारी की और दिल्ली में दहशत फैलाने की साजिश में शामिल डॉक्टर मुजम्मिल गनई और डॉक्टर आदिल अहमद को गिरफ्तार किया। पूछताछ आगे बढ़ने पर एक ऐसे सफेद कॉलर टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ, जिसमें पढ़े-लिखे लोग शामिल थे। जांच एजेंसियों के अनुसार, यह आतंकी मॉड्यूल देश के कई इलाकों में सिलसिलेवार हमलों की साजिश रच रहा था।“

दिल्ली धमाके के आतंकी औरंगजेब की औलाद- भाजपा MLC

एमएलसी चित्रा वाघ ने दावा किया कि आतंकियों को विदेश से निर्देश मिल रहे थे। इन सभी आतंकी वारदातों में शामिल लोग भारतीय नागरिकता रखने वाले औरंगजेब की औलादें भी हैं। इसलिए हम भारतीयों को एक होना होगा।

दिल्ली के पास हुए इस धमाके ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है, और पूछताछ में सामने आ रहे नए खुलासे मामले को और गंभीर बना रहे हैं।

Updated on:

13 Nov 2025 09:43 pm

Published on:

13 Nov 2025 09:42 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / बटेंगे तो कटेंगे नहीं, फटेंगे… दिल्ली धमाके पर ये क्या बोल गईं भाजपा विधायक चित्रा वाघ

