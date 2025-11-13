बटेंगे तो कटेंगे नहीं, फटेंगे… दिल्ली धमाके पर ये क्या बोल गईं भाजपा विधायक चित्रा वाघ

महाराष्ट्र विधान परिषद की सदस्य (MLC) चित्रा वाघ ने कहा कि दिल्ली धमाके की जांच में शुरुआती सुराग कार से मिले डीएनए सैंपल से मिले, जिनसे डॉक्टर उमर की पहचान हुई। इसके बाद हरियाणा के फरीदाबाद में सुरक्षा एजेंसियों ने छापेमारी की और दिल्ली में दहशत फैलाने की साजिश में शामिल डॉक्टर मुजम्मिल गनई और डॉक्टर आदिल अहमद को गिरफ्तार किया। पूछताछ आगे बढ़ने पर एक ऐसे सफेद कॉलर टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ, जिसमें पढ़े-लिखे लोग शामिल थे। जांच एजेंसियों के अनुसार, यह आतंकी मॉड्यूल देश के कई इलाकों में सिलसिलेवार हमलों की साजिश रच रहा था।“