मुंबई

नवी मुंबई एयरपोर्ट शुरू: 12 घंटे खुला रहेगा, 24 विमान भरेंगे उड़ान, जानें NMIA पहुंचने का सबसे आसान तरीका

Navi Mumbai International Airport : नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहले दिन IndiGo, Air India Express, Akasa Air और Star Air अपनी सेवाएं शुरू कर रही हैं। ये एयरलाइंस नवी मुंबई एयरपोर्ट को देश के नौ शहरों से जोड़ेंगी।

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Dec 25, 2025

Navi Mumbai International Airport details

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारंभ (Photo: IANS)

मुंबई महानगर क्षेत्र को आज एक बड़ी सौगात मिल गई है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) ने गुरुवार से अपना कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यह मुंबई महानगरीय क्षेत्र (MMR) का दूसरा एयरपोर्ट है। पहले ही दिन इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, अकासा एयर और स्टार एयर एयरलाइंस करीब 30 घरेलू उड़ानों का संचालन कर रही हैं।

पहली लैंडिंग और टेक-ऑफ का खास रहा नजारा

NMIA एयरपोर्ट पर पहली निर्धारित लैंडिंग इंडिगो (IndiGo) की बेंगलुरु से आई फ्लाइट की हुई, जो सुबह 8 बजे रनवे पर उतरी। वहीं, इसी एयरपोर्ट से पहली उड़ान (Departure) भी इंडिगो की रही, जिसने सुबह 8:40 बजे हैदराबाद के लिए उड़ान भरी। यात्रियों के लिए टर्मिनल बिल्डिंग के दरवाजे आज सुबह 6:40 बजे ही खोल दिए गए थे।

हर दिन इतने विमान भरेंगे उड़ान

पहले दिन कुल 30 घरेलू उड़ानें (15 अराइवल और 15 डिपार्चर) संचालित की जा रही हैं। जो नवी मुंबई एयरपोर्ट को देश के नौ शहरों से जोड़ेंगी। शुरुआती चरण में एयरपोर्ट सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चालू रहेगा, जिसे फरवरी 2026 से 24 घंटे करने की योजना है। अभी 13 जगहों के लिए रोजाना 24 तक उड़ानें शेड्यूल्ड रहेंगी। एनएमआईए के टर्मिनल-1 की सालाना क्षमता 2 करोड़ यात्रियों की है।

नवी मुंबई एयरपोर्ट कैसे पहुंचे?

लोकेशन की बात करें तो नवी मुंबई एयरपोर्ट (NMIA) उत्तर मुंबई से लगभग 45-50 किमी, दक्षिण मुंबई से 35-40 किमी और पूर्वी उपनगरों से 35-45 किमी की दूरी पर स्थित है।

दक्षिण मुंबई (South Mumbai) से-

कोलाबा या नरीमन पॉइंट से आने वाले यात्री अटल सेतु (MTHL) का उपयोग कर सकते हैं। ठाणे क्रीक पार करने के बाद चिरले (Chirle) से NH-48 पर बाएं एग्जिट लें, जो आपको सीधे एयरपोर्ट के पश्चिमी प्रवेश द्वार (Terminal 1) तक ले जाएगा।

मध्य मुंबई (Central Mumbai) से-

दादर, परेल, सायन और चेंबूर से आने वाले यात्री ईस्टर्न फ्रीवे और अटल सेतु (Atal Setu) का इस्तेमाल कर सकते हैं। सायन से आने वाले लोग V.N. पुरव मार्ग के जरिए फ्रीवे पर चढ़ें और अटल सेतु पार करने के बाद NH-348 से बाएं एग्जिट लेकर सीधे एयरपोर्ट टर्मिनल पहुंच सकते हैं। इसके अलावा, चेंबूर के यात्री सायन-पनवेल हाईवे और पाम बीच रोड का विकल्प भी चुन सकते हैं।

पश्चिमी उपनगर (Western Suburbs) से-

बांद्रा, अंधेरी या बोरीवली के यात्री वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और सांताक्रुज-चेंबूर लिंक रोड (SCLR) का उपयोग कर सकते हैं। पवई के यात्री JVLR के जरिए ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और फिर वाशी ब्रिज होते हुए पाम बीच रोड से एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं।

ठाणे और नवी मुंबई से-

ठाणे के यात्री ठाणे-बेलापुर रोड से नवी मुंबई एयरपोर्ट पहुंच सकते है। ऐरोली और घनसोली के यात्री सायन-पनवेल हाईवे के माध्यम से एयरपोर्ट के पश्चिमी मुख्य द्वार तक आ सकते हैं।

बस और ट्रेन सेवा से भी पहुंचना है आसान

लोकल ट्रेन और नगर निगम की बस भी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने का अच्छा विकल्प है। यात्रियों की सुविधा के लिए NMMT (नवी मुंबई नगर परिवहन) ने पांच रूट पर एसी बस सेवाएं शुरू कर दी हैं। सुबह 6 बजे से 14 बसों का बेड़ा बेलापुर स्टेशन, नेरुल स्टेशन, तारघर स्टेशन, खारकोपर स्टेशन और खांडेश्वर रेलवे स्टेशनों से एयरपोर्ट को जोड़ेगा। हर 17 से 22 मिनट में बस उपलब्ध होगी। जरूरत के हिसाब से आगे बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

लोकल ट्रेन सेवा- यात्री बेलापुर-नेरुल-उरण लाइन पर स्थित तारघर (Targhar Railway Station) रेलवे स्टेशन का उपयोग कर सकते हैं, जो एयरपोर्ट टर्मिनल से मात्र 1.5 किमी दूर है।

गौरतलब हो कि लगभग 19,650 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, जिसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत बनाया गया है। यह मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जो मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CSMIA) के साथ मिलकर काम करेगा। इसके शुरू होने से मुंबई और आसपास के इलाकों के यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। इससे मुंबई एयरपोर्ट पर पड़ने वाला दबाव भी काफी हद तक कम होगा। एनएमआईए 1160 हेक्टेयर में फैला है। यह CSMIA से दोगुना बड़ा है। इसे कई चरणों में बनाया जा रहा है। पूरी तरह से शुरू होने के बाद एनएमआईए 9 करोड़ यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा।

Updated on:

25 Dec 2025 03:46 pm

Published on:

25 Dec 2025 03:32 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / नवी मुंबई एयरपोर्ट शुरू: 12 घंटे खुला रहेगा, 24 विमान भरेंगे उड़ान, जानें NMIA पहुंचने का सबसे आसान तरीका

