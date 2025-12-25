नवी मुंबई एयरपोर्ट शुरू: 12 घंटे खुला रहेगा, 24 विमान भरेंगे उड़ान, जानें NMIA पहुंचने का सबसे आसान तरीका

गौरतलब हो कि लगभग 19,650 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, जिसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत बनाया गया है। यह मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जो मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CSMIA) के साथ मिलकर काम करेगा। इसके शुरू होने से मुंबई और आसपास के इलाकों के यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। इससे मुंबई एयरपोर्ट पर पड़ने वाला दबाव भी काफी हद तक कम होगा। एनएमआईए 1160 हेक्टेयर में फैला है। यह CSMIA से दोगुना बड़ा है। इसे कई चरणों में बनाया जा रहा है। पूरी तरह से शुरू होने के बाद एनएमआईए 9 करोड़ यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा।