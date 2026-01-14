14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

पीएम केयर्स फंड पर RTI लागू नहीं? दिल्ली हाईकोर्ट बोला- ये विधिक निकाय, लेकिन प्राइवेसी का भी अधिकार

PM Cares Fund: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केवल इस आधार पर कि कोई फंड सार्वजनिक प्राधिकरण है और कुछ सार्वजनिक कार्य करता है, उसका निजता का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता।

less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 14, 2026

PM cares fund case

पीएम मोदी (Photo: PIB)

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'पीएम केयर्स फंड' (PM Cares Fund) से जुड़े सूचना का अधिकार (RTI) मामले में महत्वपूर्ण बात कही है। कोर्ट ने कहा कि भले ही यह एक सरकारी या कानूनी संस्था (विधिक निकाय) हो, लेकिन इसे निजता के अधिकार (Right to Privacy) से वंचित नहीं किया जा सकता।

मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि भले ही पीएम केयर्स फंड एक स्टेट या सार्वजनिक प्राधिकरण हो, लेकिन सिर्फ इस वजह से उसका निजता का अधिकार खत्म नहीं हो जाता। सार्वजनिक कार्य करने वाली संस्थाओं के पास भी निजता का अधिकार होता है।

क्या है मामला?

यह मामला मुंबई के सामाजिक कार्यकर्ता गिरीश मित्तल की याचिका से जुड़ा है। उन्होंने RTI के जरिए पीएम केयर्स फंड को मिलने वाली टैक्स छूट (Tax Exemption) की जानकारी मांगी थी।

इससे पहले केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने आयकर विभाग को यह जानकारी देने का आदेश दिया था। लेकिन, हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान उस आदेश को रद्द कर दिया। अब गिरीश मित्तल ने उसी फैसले को चुनौती दी है।

याचिकाकर्ता ने दी ये दलीलें

गिरीश मित्तल के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि आरटीआई कानून की धारा 8(1)(जे) के तहत मिलने वाली छूट केवल व्यक्तियों (Individuals) की निजता के लिए है। पीएम केयर्स फंड जैसे पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को यह सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। जनता को यह जानने का हक है कि फंड को टैक्स में छूट कैसे और किन दस्तावेजों के आधार पर मिली।

आदेश में एकल न्यायाधीश ने कहा था कि CIC को आयकर अधिनियम की धारा 138 के तहत आने वाली जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश देने का अधिकार नहीं है। कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 10 फरवरी को करेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

14 Jan 2026 02:01 pm

Published on:

14 Jan 2026 01:54 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / पीएम केयर्स फंड पर RTI लागू नहीं? दिल्ली हाईकोर्ट बोला- ये विधिक निकाय, लेकिन प्राइवेसी का भी अधिकार

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bigg Boss OTT: फेमस कंटेस्टेंट की अचानक बिगड़ी तबीयत, आया पैनिक अटैक, फैंस मांग रहे दुआ

Bigg Boss OTT 3 Shivani Kumari suddenly fell suffering panic attack after video Fans are praying
OTT

अफेयर की गॉसिप्स के बीच पलक औजला ने तोड़ी चुप्पी, रोमांटिक पोस्ट से दिया करारा जवाब

अफेयर की गॉसिप्स के बीच पलक औजला ने तोड़ी चुप्पी, रोमांटिक पोस्ट से दिया करारा जवाब
मनोरंजन

कीचड़ में सने दिखे सलमान-MS धोनी और AP ढिल्लों, ‘अनसीन’ फोटो-वीडियो आया सामने

Unseen Video
बॉलीवुड

यश के साथ जिस लड़की ने दिए बोल्ड सीन उसने ट्रोलिंग के बाद उठाया ये बड़ा कदम, मची खलबली

Yash toxic teaser controversy bold scene girl actress Beatriz Taufenbach took big step she Deletes Instagram
टॉलीवुड

एक बार निकाली गई, फिर डंकी रूट से घुसी… मुंबई के पॉश इलाके से बिलकिस बेगम गिरफ्तार

Bangladeshi woman arrested in Mumbai
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.