महाराष्ट्र की राजनीति में ‘वीडियो कांड’ से हड़कंप, NCP नेता और मंत्री नरहरि झिरवाल के इस्तीफे की मांग तेज, विपक्ष ने घेरा

एक मराठी समाचार चैनल से बातचीत में झिरवल ने वायरल वीडियो को पूरी तरह ‘डॉक्टर्ड’ यानी छेड़छाड़ कर तैयार किया गया बताया। उन्होंने दावा किया कि यह वीडियो केवल उन्हें ब्लैकमेल करने के इरादे से लीक किया गया है। झिरवल ने कहा कि वह वीडियो में दिख रहे ट्रांसपर्सन को पिछले पांच वर्षों से जानते हैं, लेकिन इस पूरे मामले के पीछे कोई तीसरा व्यक्ति है जो ब्लैकमेलिंग कर रहा है। वीडियो में नजर आ रही शराब की बोतलों को लेकर उन्होंने सफाई दी कि वह शराब का सेवन नहीं करते। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब तक उनसे किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा है।