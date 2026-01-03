ये सिर्फ सत्ता के भूखे…PCMC में दो फाड़ हुई ‘महाराष्ट्र सरकार’, BJP पर बरसे डिप्टी सीएम अजित पवार

महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम अजित पवार ने PCMC नगर निगम में निर्विरोध चुने गए भाजपा के दो उम्मीदवारों पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब उनकी पार्टी (NCP) नगर निगम में काबिज थी तब भी निर्विरोध चुनाव हुए, लेकिन उस दौरान निर्विरोध उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक थी। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज उम्मीदवारों में भी डर का माहौल है। इसलिए नामांकन ही नहीं भरे जा रहे। इसके अलावा जहां नामांकन कर भी ‌दिए गए, वहां उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र वापस ले लिया। दरअसल, गुरुवार को PCMC के वार्ड नंबर छह से भाजपा नेता रवि लांडगे और शुक्रवार को वार्ड नंबर 10 से भाजपा की सुप्रिया चंदगुडे निर्विरोध पार्षद चुन ली गईं।