मुंबई

ये सिर्फ सत्ता के भूखे…PCMC में दो फाड़ हुई ‘महाराष्ट्र सरकार’, BJP पर बरसे डिप्टी सीएम अजित पवार

Deputy CM Ajit Pawar Attacks BJP: महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में सत्ताधारी दल महायुति में शामिल पार्टियां एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रही हैं। अब एनसीपी अध्यक्ष और सूबे के डिप्टी सीएम अजित पवार ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Vishnu Bajpai

Jan 03, 2026

Deputy CM Ajit Pawar attacks BJP in Maharashtra civic polls Devendra Fadnavis government

महाराष्‍ट्र नगर निगम में चुनाव में एक-दूसरे के आमने-सामने आई भाजपा और एनसीपी।

Deputy CM Ajit Pawar Attacks BJP: महाराष्ट्र के 29 नगर निगम चुनावों में महायुति गठबंधन की मुख्य पार्टियां अधिकांश जगहों पर अलग-अलग चुनाव लड़ रही हैं। इनमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना और BJP 15 से ज्यादा जगहों पर साथ है, जबकि अजित पवार की एनसीपी कुछ जगहों को छोड़कर लगभग अलग चुनाव मैदान मे है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति सरकार में डिप्टी सीएम अजित पवार पिंपरी-चिंचवड नगर निगम चुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे थे। जहां उन्होंने भाजपा के खिलाफ अपनी पार्टी का प्रचार किया। साथ ही नगर निगम में भाजपा शासन की खामियां गिनाईं।

दरअसल, महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों का के लिए 15 जनवरी को मतदान होना है। इसके लिए सभी पार्टियां अपने-अपने उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटी हैं। इसमें सबसे खास बात ये है कि अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में सहयोगी दल के रूप में शामिल है, जबकि नगर निगम चुनाव में वह अकेले दम पर चुनावी मैदान में है। इसलिए दोनों पार्टियों में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। हालांकि अजित पवार के बयान पर अभी तक भाजपा की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

भाजपा पर जमकर बरसे डिप्टी सीएम अजित पवार

महाराष्ट्र की पिंपरी-चिंचवड नगर निगम (PCMC) में प्रचार के दौरान को महाराष्ट्र के डिप्‍टी सीएम अजित पवार ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों में PCMC का खजाना घटा है। उनका कहना था कि PCMC के पास जमा राशि मौजूदा समय में 10 हजार करोड़ रुपये तक होना चाहिए, लेकिन यह घटकर सिर्फ 2 हजार करोड़ रुपये बचा है। यानी PCMC नगर निगम की ओर से अब तक 8 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन धरातल पर विकास नजर नहीं आ रहा है। अजित पवार ने कहा कि अगर इतना पैसा नगर निगम ने खर्च किया है तो शहर में विकास क्यों नहीं दिख रहा?

निर्विरोध चुने गए उम्मीदवारों को लेकर क्या कहा?

महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम अजित पवार ने PCMC नगर निगम में निर्विरोध चुने गए भाजपा के दो उम्मीदवारों पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब उनकी पार्टी (NCP) नगर निगम में काबिज थी तब भी निर्विरोध चुनाव हुए, लेकिन उस दौरान निर्विरोध उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक थी। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज उम्मीदवारों में भी डर का माहौल है। इसलिए नामांकन ही नहीं भरे जा रहे। इसके अलावा जहां नामांकन कर भी ‌दिए गए, वहां उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र वापस ले लिया। दरअसल, गुरुवार को PCMC के वार्ड नंबर छह से भाजपा नेता रवि लांडगे और शुक्रवार को वार्ड नंबर 10 से भाजपा की सुप्रिया चंदगुडे निर्विरोध पार्षद चुन ली गईं।

PCMC को आर्थिक तौर पर कमजोर बताया

डिप्टी सीएम और एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार ने ये भी कहा कि PCMC अब बांड जारी करके कर्ज ले रही है। इसके चलते नगर निगम की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। इस दौरान उन्होंने नगर निगम अधिकारियों पर अनावश्यक खर्च का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि PCMC में कई विभागों ने अपने तय बजट से ज्यादा खर्च किया है। उन्होंने सिविल निर्माण विभाग का उदाहरण देते हुए कहा कि इस विभाग ने अपने बजट से करीब 2,700 करोड़ रुपये ज्यादा खर्च कर दिए। उन्होंने कहा कि पिछले नौ सालों में शहर को चलाने वालों में दूरदर्शिता और सही योजना की कमी रही है।

भ्रष्टाचार पर हमला, भाजपा के शासन को बताया 'फेल'

उन्होंने कहा कि शहर की सड़कें गड्ढों से भरी हैं, ट्रैफिक जाम रोज की समस्या बन गया है। फुटपाथ चौड़े कर दिए गए हैं और सड़कें संकरी हो गई हैं। नदियों में प्रदूषण भी लगातार बढ़ रहा है। पहले निगड़ी से दापोड़ी तक पहुंचने में सिर्फ 10 मिनट लगते थे, लेकिन अब लंबे जाम का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पिंपरी-चिंचवड में सड़क खोदने वाला माफिया सक्रिय है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन पार्किंग नीति लागू करने में विफल रहा। नगर निगम के टेंडर हासिल करने के लिए ठेकेदार गुट बनाते हैं। टेंडर की कीमतें बढ़ा-चढ़ाकर दिखाई जाती हैं और दस्तावेजों में गुप्त बदलाव के लिए रिश्वत दी जाती है।

नेताओं पर लगाया संपत्ति बनाने का आरोप

उन्होंने कहा कि सिर्फ डेढ़ किलोमीटर सड़क के लिए 81 करोड़ रुपये मंजूर किए गए, जबकि इतनी महंगी सड़कें कम लागत में भी बनाई जा सकती थीं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ नेताओं ने इस दौरान भारी संपत्ति बना ली है। भाजपा शासन की आलोचना करते हुए पवार ने कहा कि 2017 के बाद जिस तरह का भ्रष्टाचार और लूट देखने को मिली, वैसी पहले कभी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अगर जनता उन्हें फिर से मौका देती है तो वे पीसीएमसी की पुरानी प्रतिष्ठा लौटाएंगे और भ्रष्टाचार खत्म करेंगे।

