देवर-भाभी के थे अवैध संबंध, पति बना रोड़ा तो दी ऐसी मौत कि कांप उठा शहर

आरोपी भाभी और देवर को पुलिस ने किया गिरफ्तार (Patrika Photo)
महाराष्ट्र (Maharashtra News) के जालना जिले (Jalna Murder) में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है। बदनापुर तहसील के सोमठाणा में एक महिला (Woman Kills Husband) ने अपने ही छोटे देवर के साथ अवैध संबंधों को बचाने के लिए पति की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए महिला और उसके देवर को गिरफ्तार कर लिया है।
बदनापुर पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम मनीषा परमेश्वर तायडे (25) और ज्ञानेश्वर राम तायडे (28) हैं। मनीषा का छोटे देवर ज्ञानेश्वर से नाजायज संबंध था। पति परमेश्वर राम तायडे (30) इस रिश्ते का विरोध कर रहा था, जिससे नाराज होकर दोनों ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई।
पुलिस की जांच में सामने आया कि 15 अक्टूबर की रात करीब एक बजे मनीषा और ज्ञानेश्वर ने मिलकर परमेश्वर पर घर में ही कुल्हाड़ी से हमला किया। उसके सिर और चेहरे पर कई वार किए गए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद दोनों ने शव को एक बड़ी बोरी में भरकर सोमठाणा तालाब में फेंक दिया। बोरी को डूबाने के लिए उस पर बड़ा पत्थर बांधा गया ताकि शव ऊपर न आए और किसी को कुछ पता न चल सके।
जब कई दिनों तक परमेश्वर नहीं नजर आया तो गांव वालों को शक होने लगा और तरह-तरह की चर्चा शुरू हो गई। भाभी और देवर के अवैध संबंध पहले से ही गांव में चर्चा में थे, जिससे शक और गहरा गया। इस बीच पुलिस को भी इसकी भनक लगी और मामले की जांच शुरू की गई।
इस बीच, 12 नवंबर को सुबह 11 बजे बदनापुर क्षेत्र के तालाब में प्लास्टिक में लिपटा एक शव मिला। स्थानीय लोगों की मदद से शव बाहर निकाला गया और उसकी पहचान परमेश्वर तायडे के रूप में हुई। मृतक के पिता राम नाथा तायडे (56) की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया।
पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और अपने खबरियों के जरिए जानकारी जुटाई। छानबीन के दौरान यह पता चला कि परमेश्वर की हत्या घर में ही की गई थी। समय गंवाए बिना पुलिस ने मृतक परमेश्वर तायडे की पत्नी और उसके सगे भाई को हिरासत में लिया। शुरू में पूछताछ करने पर दोनों ने कुछ नहीं बताया।
पुलिस ने दोनों भाभी-देवर के बयान और डिजिटल डेटा के आधार पर प्रकरण की परतें खोलीं। पुलिस ने जब सख्ती से उनसे पूछताछ की तो मनीषा और ज्ञानेश्वर ने अपराध कबूल कर लिया। दोनों ने स्वीकार किया कि परमेश्वर उनके संबंधों के बीच आ रहा था, इसलिए उन्होंने उसकी हत्या की।
दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हैं और आगे की जांच जारी है। जालना जिले में यह वारदात चर्चा का विषय बन गई है। एक निर्दोष की इस तरह निर्मम हत्या से लोग स्तब्ध हैं।
