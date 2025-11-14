देवर-भाभी के थे अवैध संबंध, पति बना रोड़ा तो दी ऐसी मौत कि कांप उठा शहर

पुलिस की जांच में सामने आया कि 15 अक्टूबर की रात करीब एक बजे मनीषा और ज्ञानेश्वर ने मिलकर परमेश्वर पर घर में ही कुल्हाड़ी से हमला किया। उसके सिर और चेहरे पर कई वार किए गए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद दोनों ने शव को एक बड़ी बोरी में भरकर सोमठाणा तालाब में फेंक दिया। बोरी को डूबाने के लिए उस पर बड़ा पत्थर बांधा गया ताकि शव ऊपर न आए और किसी को कुछ पता न चल सके।