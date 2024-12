राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अर्बन नक्सल संगठन शामिल! फडणवीस के दावे से मचा हड़कंप

Exposing the nexus of Urban Naxal organisations in #RahulGandhi’s Bharat Jodo yatra..

राहुल गांधीच्या भारत जोडो यात्रेत अर्बन नक्षल संघटनांचा समावेश.. संपूर्ण पर्दाफाश ..!



(विधानसभा, नागपूर | दि. 19 डिसेंबर 2024)#Maharashtra #Nagpur #WinterAssemblySession2024 pic.twitter.com/oGdQyc1OMl