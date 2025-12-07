Nashik: देवी के दर्शन करने जा रहा था परिवार, 800 फीट गहरी खाई में गिरी इनोवा कार, 6 लोगों की मौत

महाराष्ट्र में दर्दनाक हादसे में परिवार के छह लोगों की मौत (Patrika Photo)
महाराष्ट्र के नासिक जिले में रविवार को एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक इनोवा कार अनियंत्रित होकर 800 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस भीषण हादसे में एक ही परिवार के छह सदस्यों की मौत हो गई। सभी पीड़ित सप्तश्रृंगी माता मंदिर (Saptashrungi Mata Temple) दर्शन के लिए जा रहे थे। इस घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है और घाट रोड की खराब स्थिति पर लोगों ने गुस्सा जाहिर किया है।
पुलिस के अनुसार, आज छुट्टी होने की वजह से पटेल परिवार के छह लोग इनोवा कार से सप्तश्रृंगी माता मंदिर जा रहे थे। यह दुर्घटना भंवरी वॉटरफॉल (Bhavari Waterfall) के पास तीखे मोड़ पर हुई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने एक अन्य वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश की, तभी उसने नियंत्रण खो दिया। जिसके बाद इनोवा सड़क किनारे से फिसलते हुए सीधे 800 फीट गहरी खाई में जा गिरा। कार में सवार सभी छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
अधिकारियों ने पुष्टि की कि हादसे के शिकार सभी छह लोग पटेल परिवार के सदस्य थे और वे मंदिर दर्शन के लिए एक साथ यात्रा कर रहे थे। मृतकों में विट्ठल पटेल (65), लता पटेल (60), कीर्ति पटेल (50), रसीला पटेल (50), पचन पटेल (60) और मनीबेन पटेल (60) के तौर पर हुई है। हादसे के बाद पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया है।
दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस स्टेशन, सप्तश्रृंगी गढ़ आपदा प्रबंधन टीम और सप्तश्रृंगी गढ़ ग्राम पंचायत के कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे। हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि खड़ी ढलान और घने इलाके के कारण बचाव अभियान बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। वाहन का मलबा सड़क से लगभग 800 फीट नीचे मौजूद है। बचाव टीमों को घटनास्थल तक पहुंचने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।
पुलिस ने शवों को बाहर निकालने में मदद के लिए नासिक से अतिरिक्त बल को बुलाया है। इस भीषण दुर्घटना के बाद स्थानीय निवासियों ने घाट रोड की खराब स्थिति को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया है। बहरहाल, पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दुर्घटना का कारण तेज गति थी या सड़क की खराब स्थिति।
