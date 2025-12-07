Nashik: देवी के दर्शन करने जा रहा था परिवार, 800 फीट गहरी खाई में गिरी इनोवा कार, 6 लोगों की मौत

पुलिस के अनुसार, आज छुट्टी होने की वजह से पटेल परिवार के छह लोग इनोवा कार से सप्तश्रृंगी माता मंदिर जा रहे थे। यह दुर्घटना भंवरी वॉटरफॉल (Bhavari Waterfall) के पास तीखे मोड़ पर हुई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने एक अन्य वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश की, तभी उसने नियंत्रण खो दिया। जिसके बाद इनोवा सड़क किनारे से फिसलते हुए सीधे 800 फीट गहरी खाई में जा गिरा। कार में सवार सभी छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।