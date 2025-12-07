न इच्छा शक्ति, न कोई दिशा… विपक्ष पर भड़के फडणवीस, कहा- शीतकालीन सत्र में 18 बिल पेश करेंगे

महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अवधि को लेकर उठाए गए विपक्ष के सवालों का सीएम फडणवीस ने जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विपक्ष द्वारा उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी। उन्होंने सत्र की कम अवधि पर कहा, "सभी को पता है कि आचार संहिता के कारण पूरे समय तक सत्र आयोजित नहीं किया जा सकता है। फिर भी हम शनिवार और रविवार को भी सत्र आयोजित करने और अधिक काम करने के लिए तैयार हैं। हमारी सरकार की मानसिकता भागने की नहीं है। हम इस सत्र में 18 विधेयक (Bill) पेश करेंगे। हम इन विधेयकों पर चर्चा करने और उन्हें मंजूरी दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे।"