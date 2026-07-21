‘शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन हिंसा बर्दाश्त नहीं’, CJP मार्च पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बचाव में बोले CM देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि जब कोई आंदोलन 'चेहराविहीन या नेतृत्वहीन' हो जाता है, तो उसमें उपद्रवी तत्व घुसपैठ कर लेते हैं और अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए मंच का दुरुपयोग करते हैं। उन्होंने कहा, "दिल्ली में भी प्रदर्शन के दौरान कई राजनीतिक दलों ने स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की। जिन संगठनों का इस मुद्दे से कोई लेना-देना नहीं था, उन्होंने भी अराजकता पैदा करने का प्रयास किया। जब आंदोलन में सही नेतृत्व नहीं होता, जैसा कि हमने दिल्ली में देखा, तो पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की जाती है, उन्हें पलटा जाता है और पुलिसकर्मियों पर पथराव किया जाता है।'