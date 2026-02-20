अमृता फडणवीस ने Axis Bank से दिया इस्तीफा, 23 साल का सफर खत्म

अमृता ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने नेतृत्व और सहकर्मियों को दिया है। उन्होंने विशेष रूप से एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अमिताभ चौधरी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपने भावुक संदेश में कहा कि जीवन का यह अध्याय भले खत्म हो रहा है, लेकिन अनुभवों और रिश्तों की पूंजी हमेशा साथ रहेगी।