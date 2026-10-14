धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस पर मध्य रेलवे चलाएगा 24 विशेष ट्रेनें, नागपुर जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत

Dhammachakra Pravartan Din Special Trains 2026: धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए मध्य रेलवे ने 24 विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों में आरक्षित और अनारक्षित, दोनों तरह की सेवाएं शामिल हैं। रेलवे की इस व्यवस्था से नागपुर में धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के कार्यक्रमों में शामिल होने जाने वाले यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।