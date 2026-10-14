धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस पर मध्य रेलवे चलाएगा 24 विशेष ट्रेनें, नागपुर जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत

नागपुर दीक्षाभूमि आने वाले श्रद्धालुओं के लिए चलाई जाएंगी 24 विशेष ट्रेनें (Patrika File Photo)
Dhammachakra Pravartan Din Special Trains 2026: धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए मध्य रेलवे ने 24 विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों में आरक्षित और अनारक्षित, दोनों तरह की सेवाएं शामिल हैं। रेलवे की इस व्यवस्था से नागपुर में धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के कार्यक्रमों में शामिल होने जाने वाले यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
मध्य रेलवे की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, नागपुर से अकोला, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, पुणे, सोलापुर, भुसावल और नासिक रोड सहित विभिन्न मार्गों पर विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। कुछ ट्रेनें दो सेवाओं के रूप में निर्धारित हैं, जबकि अन्य मार्गों पर भी यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है।
|ट्रेन नंबर
|प्रस्थान
|आगमन
|तारीख
|01131
|नागपुर, रात 8:40 बजे
|अकोला, रात 11:30 बजे
|20 और 22 अक्टूबर
|01132
|अकोला, रात 12:20 बजे
|नागपुर, सुबह 4:50 बजे
|22 अक्टूबर
|ट्रेन नंबर
|प्रस्थान
|आगमन
|तारीख
|01019
|CSMT, दोपहर 2:30 बजे
|नागपुर, अगले दिन सुबह 6:20 बजे
|19 और 22 अक्टूबर
|01020
|नागपुर, रात 10:30 बजे
|CSMT, अगले दिन शाम 5:20 बजे
|20 और 22 अक्टूबर
इसके अलावा, मध्य रेलवे ने इसी मार्ग पर एक और विशेष ट्रेन सेवा की घोषणा की है।
|ट्रेन नंबर
|प्रस्थान
|आगमन
|तारीख
|01219
|CSMT, दोपहर 2:30 बजे
|नागपुर, अगले दिन सुबह 6:20 बजे
|18 अक्टूबर
|01220
|नागपुर, रात 10:30 बजे
|CSMT, अगले दिन शाम 5:20 बजे
|19 अक्टूबर
|ट्रेन नंबर
|प्रस्थान
|आगमन
|तारीख
|01215
|पुणे, दोपहर 2:50 बजे
|नागपुर, अगले दिन सुबह 7:30 बजे
|19 और 22 अक्टूबर
|01216
|नागपुर, रात 11 बजे
|पुणे, अगले दिन शाम 4:20 बजे
|20 और 22 अक्टूबर
|ट्रेन नंबर
|प्रस्थान
|आगमन
|तारीख
|01029
|सोलापुर, सुबह 9:50 बजे
|नागपुर, अगले दिन सुबह 5:20 बजे
|19 अक्टूबर
|01030
|नागपुर, रात 11:30 बजे
|सोलापुर, अगले दिन रात 11:45 बजे
|20 अक्टूबर
|ट्रेन नंबर
|प्रस्थान
|आगमन
|तारीख
|01214
|नागपुर, रात 9:30 बजे
|भुसावल, अगले दिन सुबह 4 बजे
|20 और 22 अक्टूबर
|01213
|भुसावल, सुबह 5 बजे
|नागपुर, दोपहर 12:20 बजे
|22 अक्टूबर
|ट्रेन नंबर
|प्रस्थान
|आगमन
|तारीख
|01217
|नासिक रोड, शाम 6 बजे
|नागपुर, अगले दिन सुबह 5 बजे
|18 और 20 अक्टूबर
|01218
|नागपुर, रात 10 बजे
|नासिक रोड, अगले दिन सुबह 10:20 बजे
|19 और 22 अक्टूबर
रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, ये विशेष ट्रेनें दादर, ठाणे, कल्याण, इगतपुरी, नासिक रोड, मनमाड, चालीसगांव, पाचोरा, जलगांव, भुसावल, मलकापुर, शेगांव, अकोला, मूर्तिजापुर, बडनेरा, धामणगांव, पुलगांव, वर्धा और अजनी जैसे स्टेशनों पर रुकेगी। हालांकि कुछ ट्रेनों के ठहराव अलग-अलग निर्धारित हैं। जबकि टिकटों की बुकिंग शुरू हो चुकी है।
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