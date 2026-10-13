October Heat: फिर बदलेगा मौसम… मुंबई-कोंकण में उमस और गर्मी का अलर्ट, 16-17 अक्टूबर को कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान

IMD Weather Forecast: महाराष्ट्र में मानसून की विदाई के बाद एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुंबई केंद्र ने 13 से 17 अक्टूबर तक के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके मुताबिक, मुंबई और ठाणे में अगले कुछ दिनों तक गर्मी और उमस परेशान कर सकती है, जबकि कोंकण, पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक की संभावना है।