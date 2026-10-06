मुंबई पर मंडरा रहा बड़ा जल संकट! बारिश के थमने से सूख रही झीलें, 7 जलाशयों में बचा इतना पानी

Mumbai Lake Water Levels: मुंबई में पानी की सप्लाई करने वाली सात प्रमुख झीलों में पानी का स्तर तेजी से घटने लगा है। आज (6 अक्टूबर) सुबह तक के आंकड़ों के अनुसार, मुंबई के सात जलाशयों में कुल 94.91 प्रतिशत पानी बचा है। पिछले दो वर्षों में इसी तारीख को जल भंडार 99 प्रतिशत से अधिक था। यानी इस साल उपलब्ध पानी पिछले दो वर्षों की तुलना में करीब 4 प्रतिशत कम है।