Weather Update: मुंबई को राहत, पर कोंकण का हाल बेहाल! IMD ने इन जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट किया जारी

महाराष्ट्र के कई जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी (Patrika File Photo)
IMD Weather Forecast: महाराष्ट्र में बारिश का दौर अब थमता नजर आ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक मुंबई, ठाणे और पालघर में अगले पांच दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं, कोंकण और पश्चिमी महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं।
मौसम विभाग के अनुसार, मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए 5 से 9 अक्टूबर तक सभी पांच दिनों में शुष्क मौसम का अनुमान है। इसका मतलब है कि मुंबई और आसपास के इलाकों में अगले कुछ दिनों में बारिश से राहत मिलने की संभावना है। हालांकि, स्थानीय स्तर पर मौसम में बदलाव संभव है और लोगों को IMD के ताजा अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है।
रायगढ़ में 5 और 6 अक्टूबर को मौसम गर्म और उमस भरा रहने के साथ दोपहर या शाम के समय हल्की बारिश अथवा गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इसके बाद 7 से 9 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।
रत्नागिरी में भी 5 और 6 अक्टूबर को गर्म और उमस भरे मौसम के बीच दोपहर या शाम को हल्की बारिश या गरज के साथ बारिश हो सकती है। 7 और 8 अक्टूबर को मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जबकि 9 अक्टूबर को फिर हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।
सिंधुदुर्ग में 5 और 6 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर बिजली चमकने के साथ गरज-चमक, हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। 7 अक्टूबर को हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। 8 अक्टूबर को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, जबकि 9 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बारिश हो सकती है।
पुणे जिले में 5 अक्टूबर को हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इसके बाद 6 से 9 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। पुणे घाट क्षेत्र में 5 और 6 अक्टूबर को हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जबकि इसके बाद मौसम शुष्क रहेगा।
कोल्हापुर घाट क्षेत्र में 5 और 6 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर गरज-चमक, बिजली, हल्की से मध्यम बारिश और 30-40 किमी प्रति घंटे की तेज हवाओं की संभावना है। 7 और 8 अक्टूबर को हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें तथा 9 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
कोल्हापुर जिले में 5 अक्टूबर को गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। 6 अक्टूबर को हल्की बारिश हो सकती है। 7 अक्टूबर को मौसम शुष्क रहने के बाद 8 और 9 अक्टूबर को फिर हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।
सातारा में 5 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें, 6 अक्टूबर को हल्की बारिश और 7 अक्टूबर को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। 8 अक्टूबर को फिर हल्की बारिश की संभावना है, जबकि 9 अक्टूबर को मौसम शुष्क रह सकता है।
सांगली में 5 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश, 6 अक्टूबर को हल्की बारिश, 7 अक्टूबर को शुष्क मौसम, 8 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश और 9 अक्टूबर को हल्की बारिश की संभावना है। वहीं सोलापुर में 6 अक्टूबर को हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, जबकि बाकी दिनों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।
छत्रपति संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड, हिंगोली और नांदेड में 5 से 9 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। लातूर और धाराशिव में 5 अक्टूबर को हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, जिसके बाद मौसम शुष्क रहेगा।
अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाणा और चंद्रपुर के लिए 5 से 9 अक्टूबर तक कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है। इसी तरह गोंदिया, नागपुर, वर्धा, वाशिम और यवतमाल में भी 9 अक्टूबर तक कोई चेतावनी नहीं है। हालांकि गढ़चिरौली में 6 और 7 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर गरज-चमक, हल्की से मध्यम बारिश और 40-50 किमी प्रति घंटे की तेज हवाओं की संभावना जताई गई है।
बड़ी खबरेंView All
मुंबई
महाराष्ट्र न्यूज़
ट्रेंडिंग