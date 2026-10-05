Weather Update: मुंबई को राहत, पर कोंकण का हाल बेहाल! IMD ने इन जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट किया जारी

सिंधुदुर्ग में 5 और 6 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर बिजली चमकने के साथ गरज-चमक, हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। 7 अक्टूबर को हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। 8 अक्टूबर को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, जबकि 9 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बारिश हो सकती है।