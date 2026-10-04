Weather Alert: दिल्ली-पंजाब समेत 12 राज्यों से मानसून की विदाई, बदला मौसम…15 अक्टूबर के बाद बढ़ेगी सर्दी

मानसून की वापसी का सिलसिला देश के दूसरे हिस्सों में भी जारी है। बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ हिस्सों से मानसून लौट चुका है। देश के बाकी हिस्सों से मानसून की विदाई के लिए परिस्थितियां भी अनुकूल बनी हुई हैं। आने वाले दिनों में मानसून और पीछे हट सकता है। उत्तर-पश्चिम भारत में अब मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। आसमान साफ रहेगा। बारिश की संभावना कम रहेगी। मानसून की विदाई के साथ मौसम अब सर्दियों की ओर बढ़ रहा है। रात में महसूस हो रही हल्की ठंड इसका संकेत है। आने वाले दिनों में ठंड का असर और बढ़ सकता है।