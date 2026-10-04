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Weather Alert: दिल्ली-पंजाब समेत 12 राज्यों से मानसून की विदाई, बदला मौसम…15 अक्टूबर के बाद बढ़ेगी सर्दी

Monsoon Retreat: उत्तर-पश्चिम भारत से मानसून पूरी तरह लौट गया है। राजस्थान समेत 12 राज्यों में मौसम बदलने लगा है। रातें ठंडी हो रही हैं… आने वाले दिनों में जल्द सर्दी बढ़ेगी।
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भारत

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Saurabh Mall

Oct 04, 2026

weather update

रात में बढ़ी ठंड का अहसास। 2 राज्यों में बदला मौसम। (AI जनरेटेड इमेज)

Weather Update: करीब 10 दिन के इंतजार के बाद मानसून ने उत्तर-पश्चिम भारत से पूरी तरह विदाई ले ली है। राजस्थान समेत 12 राज्यों में अब बारिश का दौर थम गया है। मौसम धीरे-धीरे करवट ले रहा है। रात में तापमान गिरने लगा है। कई इलाकों में हल्की ठंड महसूस होने लगी है। दिन में अभी धूप तेज है। इसलिए दिन और रात के मौसम में बड़ा अंतर नजर आ रहा है।

राजस्थान समेत 12 राज्यों से मानसून विदा

मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ से मानसून लौट चुका है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी मानसून की विदाई पूरी हो गई है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से भी मानसून लौट गया है। इसके साथ उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और गुजरात से भी मानसून की विदाई हो चुकी है। वहीं मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश में मानसून तय समय से करीब दो दिन पहले ही लौट गया। इसके बाद इन इलाकों में मौसम के शुष्क होने की शुरुआत हो गई है।

रातें ठंडी, दिन में तेज धूप

मानसून के लौटते ही तापमान में बदलाव देखने को मिल रहा है। रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। इससे रात और सुबह हल्की ठंड महसूस हो रही है। हालांकि दिन में अभी तेज धूप निकल रही है। इसके कारण अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में फिलहाल दिन गर्म और रात ठंडी रहने की स्थिति बनी हुई है।

मौसम विभाग का कहना है कि 15 अक्टूबर के बाद मौसम में एक और बड़ा बदलाव आ सकता है। रात के साथ दिन के तापमान में भी गिरावट शुरू होने की संभावना है। इससे सर्दी का असर बढ़ेगा।

बाकी राज्यों से भी लौट रहा मानसून

मानसून की वापसी का सिलसिला देश के दूसरे हिस्सों में भी जारी है। बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ हिस्सों से मानसून लौट चुका है। देश के बाकी हिस्सों से मानसून की विदाई के लिए परिस्थितियां भी अनुकूल बनी हुई हैं। आने वाले दिनों में मानसून और पीछे हट सकता है। उत्तर-पश्चिम भारत में अब मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। आसमान साफ रहेगा। बारिश की संभावना कम रहेगी। मानसून की विदाई के साथ मौसम अब सर्दियों की ओर बढ़ रहा है। रात में महसूस हो रही हल्की ठंड इसका संकेत है। आने वाले दिनों में ठंड का असर और बढ़ सकता है।

CG News: छत्तीसगढ़ में इस मानसून 102.1 फीसदी औसत बारिश दर्ज

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Updated on:

04 Oct 2026 01:44 pm

Published on:

04 Oct 2026 01:44 pm

Hindi News / National News / Weather Alert: दिल्ली-पंजाब समेत 12 राज्यों से मानसून की विदाई, बदला मौसम…15 अक्टूबर के बाद बढ़ेगी सर्दी

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