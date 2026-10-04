मुंबई लोकल यात्रियों के लिए जरूरी खबर! कसारा रूट पर विशेष ट्रैफिक ब्लॉक, 7 से 9 अक्टूबर तक कई ट्रेनें प्रभावित

Central Railway Block: मध्य रेलवे के मुंबई मंडल ने आसनगांव-कसारा तीसरी लाइन परियोजना और कसारा यार्ड में अप यार्ड लाइन के विस्तार से जुड़े काम के लिए 7 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक विशेष ट्रैफिक और पावर ब्लॉक घोषित किया है। यह ब्लॉक कुल 12 दिनों तक अलग-अलग समय पर लिया जाएगा। इसका सीधा असर मुंबई की उपनगरीय लोकल सेवाओं के साथ-साथ लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों पर भी पड़ेगा।