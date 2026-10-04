4 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

मुंबई लोकल यात्रियों के लिए जरूरी खबर! कसारा रूट पर विशेष ट्रैफिक ब्लॉक, 7 से 9 अक्टूबर तक कई ट्रेनें प्रभावित

Railway News: मध्य रेलवे ने आसनगांव-कसारा तीसरी लाइन और कसारा यार्ड के काम के लिए 7 से 18 अक्टूबर तक विशेष ट्रैफिक और पावर ब्लॉक घोषित किया है। इस दौरान कई लोकल और लंबी दूरी की ट्रेनें प्रभावित रहेंगी।
4 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 04, 2026

kasara railway block affected trains

मुंबई लोकल से लेकर एक्सप्रेस तक, ब्लॉक के कारण कई ट्रेनें प्रभावित (Photo: IANS/File)

Central Railway Block: मध्य रेलवे के मुंबई मंडल ने आसनगांव-कसारा तीसरी लाइन परियोजना और कसारा यार्ड में अप यार्ड लाइन के विस्तार से जुड़े काम के लिए 7 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक विशेष ट्रैफिक और पावर ब्लॉक घोषित किया है। यह ब्लॉक कुल 12 दिनों तक अलग-अलग समय पर लिया जाएगा। इसका सीधा असर मुंबई की उपनगरीय लोकल सेवाओं के साथ-साथ लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों पर भी पड़ेगा।

मध्य रेलवे की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच ब्लॉक के कारण कसारा और आसनगांव के बीच उपनगरीय सेवाएं प्रभावित रहेंगी। यात्रियों को यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का समय जांचने की सलाह दी गई है।

7 और 8 अक्टूबर को लोकल सेवाओं में बदलाव

7 और 8 अक्टूबर को ब्लॉक अवधि के दौरान आसनगांव और कसारा के बीच उपनगरीय रेल सेवा उपलब्ध नहीं रहेगी। इन दिनों कई लोकल ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट और शॉर्ट ओरिजिनेट किया जाएगा।

छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से कसारा जाने वाली कुछ लोकल ट्रेनों को आसनगांव में शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा। वहीं कसारा से चलने वाली कुछ सेवाएं आसनगांव से शुरू होंगी।

ब्लॉक के दौरान अंतिम और पहली लोकल सेवाओं के समय में भी बदलाव किया गया है। 7 और 8 अक्टूबर को ब्लॉक से पहले डाउन नॉर्थ ईस्ट मार्ग से कसारा जाने वाली आखिरी उपनगरीय ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से दोपहर 12:30 बजे रवाना होगी। वहीं अप नॉर्थ ईस्ट मार्ग से सीएसएमटी जाने वाली आखिरी लोकल कसारा से दोपहर 2:42 बजे रवाना होगी।

ब्लॉक के बाद डाउन नॉर्थ ईस्ट मार्ग से कसारा जाने वाली पहली लोकल सीएसएमटी से शाम 6:28 बजे और अप नॉर्थ ईस्ट मार्ग से सीएसएमटी जाने वाली पहली लोकल कसारा से रात 8:35 बजे चलेगी।

8 और 9 अक्टूबर की रात भी लोकल प्रभावित

8 और 9 अक्टूबर की मध्यरात्रि को भी उपनगरीय सेवाओं में बदलाव रहेगा। इस दौरान सीएसएमटी से कसारा जाने वाली सेवाओं के साथ-साथ टिटवाला-ठाणे और कसारा-सीएसएमटी के बीच चलने वाली कुछ सेवाएं प्रभावित होंगी।

8 अक्टूबर को सीएसएमटी से कसारा जाने वाली अंतिम उपनगरीय सेवा रात 10:47 बजे और 9 अक्टूबर को कसारा से सीएसएमटी जाने वाली सेवा सुबह 3:51 बजे तक प्रभावित रहेगी।

इसके अलावा 8 अक्टूबर को ब्लॉक से पहले डाउन नॉर्थ ईस्ट मार्ग पर सीएसएमटी से कसारा के लिए आखिरी लोकल रात 9:32 बजे, जबकि अप नॉर्थ ईस्ट मार्ग पर कसारा से सीएसएमटी के लिए आखिरी लोकल रात 10 बजे चलेगी।

लंबी दूरी की कई ट्रेनों के समय में बदलाव

ब्लॉक का असर सिर्फ लोकल ट्रेनों पर नहीं पड़ेगा। मध्य रेलवे ने कई मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के समय में बदलाव किया है।

इनमें लोकमान्य तिलक टर्मिनस-बनारस एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, सीएसएमटी-अमृतसर एक्सप्रेस, सीएसएमटी-बनारस महानगरी एक्सप्रेस और लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर कुशीनगर एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें शामिल हैं।

ट्रेन संख्या 12167 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-बनारस एक्सप्रेस 8 अक्टूबर की यात्रा के लिए अब 9 अक्टूबर को सुबह 4 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस से रवाना होगी।

ट्रेन संख्या 12141 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस 8 अक्टूबर की यात्रा के लिए 9 अक्टूबर को सुबह 4:15 बजे रवाना होगी।

ट्रेन संख्या 11057 सीएसएमटी-अमृतसर एक्सप्रेस 8 अक्टूबर की यात्रा के लिए 9 अक्टूबर को सुबह 4 बजे सीएसएमटी से चलेगी।

ट्रेन संख्या 22177 सीएसएमटी-बनारस महानगरी एक्सप्रेस 9 अक्टूबर की यात्रा के लिए उसी दिन सुबह 4:15 बजे रवाना होगी।

ट्रेन संख्या 22538 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर कुशीनगर एक्सप्रेस 9 अक्टूबर की यात्रा के लिए सीएसएमटी से सुबह 4:30 बजे रवाना होगी।

कुछ ट्रेनें रास्ते में रोकी जाएंगी

मध्य रेलवे ने कुछ लंबी दूरी की ट्रेनों को रास्ते में नियंत्रित करने का भी फैसला किया है। इनमें गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस, गोमती नगर-सीएसएमटी पुष्पक एक्सप्रेस, अयोध्या कैंट-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस, बलिया-दादर एक्सप्रेस और शालीमार-लोकमान्य तिलक टर्मिनस ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें शामिल हैं।

इसके अलावा कुछ ट्रेनों को खड़वली और अटगांव में करीब 30 मिनट तक रोके जाने की व्यवस्था की गई है। रेलवे ने यात्रियों को संभावित देरी को ध्यान में रखते हुए यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी है।

लोकल ट्रेनों को रद्द किया जाएगा

8 और 9 अक्टूबर की मध्यरात्रि में कुछ उपनगरीय सेवाएं रद्द रहेंगी। इनमें सीएसएमटी-कसारा और टिटवाला-ठाणे के बीच चलने वाली कुछ सेवाएं शामिल हैं।

ब्लॉक के कारण 8 अक्टूबर की रात सीएसएमटी से कसारा जाने वाली सेवा और टिटवाला से ठाणे जाने वाली सेवा प्रभावित होगी। 9 अक्टूबर की तड़के कसारा से सीएसएमटी जाने वाली सेवा भी रद्द रहेगी।

7 और 8 अक्टूबर को ये लोकल ट्रेनें आसनगांव तक चलेंगी-

7 और 8 अक्टूबर को ब्लॉक के दौरान आसनगांव और कसारा के बीच लोकल सेवा उपलब्ध नहीं रहेगी।

सीएसएमटी से कसारा जाने वाली ये लोकल ट्रेनें आसनगांव में शॉर्ट टर्मिनेट होंगी:

- सीएसएमटी-कसारा लोकल, सीएसएमटी से दोपहर 1:10 बजे

- सीएसएमटी-कसारा लोकल, सीएसएमटी से दोपहर 2:17 बजे

- सीएसएमटी-कसारा लोकल, सीएसएमटी से दोपहर 2:46 बजे

- सीएसएमटी-कसारा लोकल, सीएसएमटी से शाम 4:50 बजे

वहीं कसारा से सीएसएमटी जाने वाली इन लोकल सेवाओं का प्रारंभिक स्टेशन आसनगांव होगा

- कसारा-सीएसएमटी लोकल, निर्धारित समय 3:35 बजे, आसनगांव से 4:12 बजे

- कसारा-सीएसएमटी लोकल, निर्धारित समय 4:16 बजे, आसनगांव से 4:54 बजे

- कसारा-सीएसएमटी लोकल, निर्धारित समय 5:02 बजे, आसनगांव से 5:39 बजे

- कसारा-सीएसएमटी लोकल, निर्धारित समय 6:17 बजे, आसनगांव से 6:54 बजे

ब्लॉक से पहले और बाद की लोकल

7 और 8 अक्टूबर को ब्लॉक से पहले सीएसएमटी से कसारा जाने वाली आखिरी लोकल दोपहर 12:30 बजे चलेगी। कसारा से सीएसएमटी जाने वाली आखिरी लोकल दोपहर 2:42 बजे रवाना होगी।

ब्लॉक के बाद सीएसएमटी से कसारा जाने वाली पहली लोकल शाम 6:28 बजे, जबकि कसारा से सीएसएमटी जाने वाली पहली लोकल रात 8:35 बजे चलेगी।

8 और 9 अक्टूबर की रात ये लोकल ट्रेनें रद्द-

रात के ब्लॉक के दौरान चार उपनगरीय सेवाएं रद्द रहेंगी:

1. सीएसएमटी-कसारा लोकल: 8 अक्टूबर को रात 10:47 बजे

2. सीएसएमटी-कसारा लोकल: 9 अक्टूबर को रात 12:08 बजे

3. टिटवाला-ठाणे लोकल: 8 अक्टूबर को रात 11:14 बजे

4. कसारा-सीएसएमटी लोकल: 9 अक्टूबर को सुबह 3:51 बजे

इस दौरान ब्लॉक से पहले सीएसएमटी से कसारा जाने वाली आखिरी लोकल रात 9:32 बजे और कसारा से सीएसएमटी जाने वाली आखिरी लोकल रात 10 बजे होगी।

ब्लॉक के बाद सीएसएमटी से कसारा जाने वाली पहली लोकल सुबह 4:19 बजे और कसारा से सीएसएमटी जाने वाली पहली लोकल सुबह 4:59 बजे चलेगी।

मुंबई लोकल अपडेट: रविवार को मध्य, हार्बर और पश्चिम रेलवे पर मेगा ब्लॉक, कई ट्रेनें रद्द, देखें शेड्यूल

ये भी पढ़ें
mumbai local train news

खबर शेयर करें:

Updated on:

04 Oct 2026 05:36 pm

Published on:

04 Oct 2026 05:11 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मुंबई लोकल यात्रियों के लिए जरूरी खबर! कसारा रूट पर विशेष ट्रैफिक ब्लॉक, 7 से 9 अक्टूबर तक कई ट्रेनें प्रभावित

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘मैं दिल से इंडियन हीं हूं’, ‘हनुमान अंश’ के पार्वती गाने में नजर आईं ईरानी एक्ट्रेस, बोलीं- मेरा भारत से पिछले जन्म का कनेक्शन

Hanuman Ansh Agni Agyari
बॉलीवुड

महाराष्ट्र में मौसम का बदला मिजाज: कोंकण में गर्मी-उमस का अलर्ट, विदर्भ और पश्चिमी हिस्से में बारिश के आसार

IMD Weather Update
मुंबई

गौतम ने नहीं किया भरोसा तो छलका प्रियंका चाहर चौधरी का दर्द, बोलीं- ‘लोगों के बीच मेरी इमेज भी मायने रखती है’

Priyanka Chahar Choudhary
मनोरंजन

संभव जैन की मौत के बाद समय रैना के नाम से वायरल हुआ स्क्रीनशॉट, क्या सच में किया था ये कमेंट?

samay raina
मनोरंजन

‘दृश्यम 3’ में तब्बू का किरदार क्यों है कहानी की रीढ़? निर्देशक अभिषेक पाठक ने खोला ट्विस्ट का राज

Drishyam 3 The Conclusion
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.