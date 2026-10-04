मुंबई लोकल यात्रियों के लिए जरूरी खबर! कसारा रूट पर विशेष ट्रैफिक ब्लॉक, 7 से 9 अक्टूबर तक कई ट्रेनें प्रभावित

मुंबई लोकल से लेकर एक्सप्रेस तक, ब्लॉक के कारण कई ट्रेनें प्रभावित (Photo: IANS/File)
Central Railway Block: मध्य रेलवे के मुंबई मंडल ने आसनगांव-कसारा तीसरी लाइन परियोजना और कसारा यार्ड में अप यार्ड लाइन के विस्तार से जुड़े काम के लिए 7 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक विशेष ट्रैफिक और पावर ब्लॉक घोषित किया है। यह ब्लॉक कुल 12 दिनों तक अलग-अलग समय पर लिया जाएगा। इसका सीधा असर मुंबई की उपनगरीय लोकल सेवाओं के साथ-साथ लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों पर भी पड़ेगा।
मध्य रेलवे की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच ब्लॉक के कारण कसारा और आसनगांव के बीच उपनगरीय सेवाएं प्रभावित रहेंगी। यात्रियों को यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का समय जांचने की सलाह दी गई है।
7 और 8 अक्टूबर को ब्लॉक अवधि के दौरान आसनगांव और कसारा के बीच उपनगरीय रेल सेवा उपलब्ध नहीं रहेगी। इन दिनों कई लोकल ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट और शॉर्ट ओरिजिनेट किया जाएगा।
छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से कसारा जाने वाली कुछ लोकल ट्रेनों को आसनगांव में शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा। वहीं कसारा से चलने वाली कुछ सेवाएं आसनगांव से शुरू होंगी।
ब्लॉक के दौरान अंतिम और पहली लोकल सेवाओं के समय में भी बदलाव किया गया है। 7 और 8 अक्टूबर को ब्लॉक से पहले डाउन नॉर्थ ईस्ट मार्ग से कसारा जाने वाली आखिरी उपनगरीय ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से दोपहर 12:30 बजे रवाना होगी। वहीं अप नॉर्थ ईस्ट मार्ग से सीएसएमटी जाने वाली आखिरी लोकल कसारा से दोपहर 2:42 बजे रवाना होगी।
ब्लॉक के बाद डाउन नॉर्थ ईस्ट मार्ग से कसारा जाने वाली पहली लोकल सीएसएमटी से शाम 6:28 बजे और अप नॉर्थ ईस्ट मार्ग से सीएसएमटी जाने वाली पहली लोकल कसारा से रात 8:35 बजे चलेगी।
8 और 9 अक्टूबर की मध्यरात्रि को भी उपनगरीय सेवाओं में बदलाव रहेगा। इस दौरान सीएसएमटी से कसारा जाने वाली सेवाओं के साथ-साथ टिटवाला-ठाणे और कसारा-सीएसएमटी के बीच चलने वाली कुछ सेवाएं प्रभावित होंगी।
8 अक्टूबर को सीएसएमटी से कसारा जाने वाली अंतिम उपनगरीय सेवा रात 10:47 बजे और 9 अक्टूबर को कसारा से सीएसएमटी जाने वाली सेवा सुबह 3:51 बजे तक प्रभावित रहेगी।
इसके अलावा 8 अक्टूबर को ब्लॉक से पहले डाउन नॉर्थ ईस्ट मार्ग पर सीएसएमटी से कसारा के लिए आखिरी लोकल रात 9:32 बजे, जबकि अप नॉर्थ ईस्ट मार्ग पर कसारा से सीएसएमटी के लिए आखिरी लोकल रात 10 बजे चलेगी।
ब्लॉक का असर सिर्फ लोकल ट्रेनों पर नहीं पड़ेगा। मध्य रेलवे ने कई मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के समय में बदलाव किया है।
इनमें लोकमान्य तिलक टर्मिनस-बनारस एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, सीएसएमटी-अमृतसर एक्सप्रेस, सीएसएमटी-बनारस महानगरी एक्सप्रेस और लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर कुशीनगर एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें शामिल हैं।
ट्रेन संख्या 12167 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-बनारस एक्सप्रेस 8 अक्टूबर की यात्रा के लिए अब 9 अक्टूबर को सुबह 4 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस से रवाना होगी।
ट्रेन संख्या 12141 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस 8 अक्टूबर की यात्रा के लिए 9 अक्टूबर को सुबह 4:15 बजे रवाना होगी।
ट्रेन संख्या 11057 सीएसएमटी-अमृतसर एक्सप्रेस 8 अक्टूबर की यात्रा के लिए 9 अक्टूबर को सुबह 4 बजे सीएसएमटी से चलेगी।
ट्रेन संख्या 22177 सीएसएमटी-बनारस महानगरी एक्सप्रेस 9 अक्टूबर की यात्रा के लिए उसी दिन सुबह 4:15 बजे रवाना होगी।
ट्रेन संख्या 22538 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर कुशीनगर एक्सप्रेस 9 अक्टूबर की यात्रा के लिए सीएसएमटी से सुबह 4:30 बजे रवाना होगी।
मध्य रेलवे ने कुछ लंबी दूरी की ट्रेनों को रास्ते में नियंत्रित करने का भी फैसला किया है। इनमें गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस, गोमती नगर-सीएसएमटी पुष्पक एक्सप्रेस, अयोध्या कैंट-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस, बलिया-दादर एक्सप्रेस और शालीमार-लोकमान्य तिलक टर्मिनस ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें शामिल हैं।
इसके अलावा कुछ ट्रेनों को खड़वली और अटगांव में करीब 30 मिनट तक रोके जाने की व्यवस्था की गई है। रेलवे ने यात्रियों को संभावित देरी को ध्यान में रखते हुए यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी है।
8 और 9 अक्टूबर की मध्यरात्रि में कुछ उपनगरीय सेवाएं रद्द रहेंगी। इनमें सीएसएमटी-कसारा और टिटवाला-ठाणे के बीच चलने वाली कुछ सेवाएं शामिल हैं।
ब्लॉक के कारण 8 अक्टूबर की रात सीएसएमटी से कसारा जाने वाली सेवा और टिटवाला से ठाणे जाने वाली सेवा प्रभावित होगी। 9 अक्टूबर की तड़के कसारा से सीएसएमटी जाने वाली सेवा भी रद्द रहेगी।
7 और 8 अक्टूबर को ये लोकल ट्रेनें आसनगांव तक चलेंगी-
7 और 8 अक्टूबर को ब्लॉक के दौरान आसनगांव और कसारा के बीच लोकल सेवा उपलब्ध नहीं रहेगी।
सीएसएमटी से कसारा जाने वाली ये लोकल ट्रेनें आसनगांव में शॉर्ट टर्मिनेट होंगी:
- सीएसएमटी-कसारा लोकल, सीएसएमटी से दोपहर 1:10 बजे
- सीएसएमटी-कसारा लोकल, सीएसएमटी से दोपहर 2:17 बजे
- सीएसएमटी-कसारा लोकल, सीएसएमटी से दोपहर 2:46 बजे
- सीएसएमटी-कसारा लोकल, सीएसएमटी से शाम 4:50 बजे
वहीं कसारा से सीएसएमटी जाने वाली इन लोकल सेवाओं का प्रारंभिक स्टेशन आसनगांव होगा
- कसारा-सीएसएमटी लोकल, निर्धारित समय 3:35 बजे, आसनगांव से 4:12 बजे
- कसारा-सीएसएमटी लोकल, निर्धारित समय 4:16 बजे, आसनगांव से 4:54 बजे
- कसारा-सीएसएमटी लोकल, निर्धारित समय 5:02 बजे, आसनगांव से 5:39 बजे
- कसारा-सीएसएमटी लोकल, निर्धारित समय 6:17 बजे, आसनगांव से 6:54 बजे
ब्लॉक से पहले और बाद की लोकल
7 और 8 अक्टूबर को ब्लॉक से पहले सीएसएमटी से कसारा जाने वाली आखिरी लोकल दोपहर 12:30 बजे चलेगी। कसारा से सीएसएमटी जाने वाली आखिरी लोकल दोपहर 2:42 बजे रवाना होगी।
ब्लॉक के बाद सीएसएमटी से कसारा जाने वाली पहली लोकल शाम 6:28 बजे, जबकि कसारा से सीएसएमटी जाने वाली पहली लोकल रात 8:35 बजे चलेगी।
8 और 9 अक्टूबर की रात ये लोकल ट्रेनें रद्द-
रात के ब्लॉक के दौरान चार उपनगरीय सेवाएं रद्द रहेंगी:
1. सीएसएमटी-कसारा लोकल: 8 अक्टूबर को रात 10:47 बजे
2. सीएसएमटी-कसारा लोकल: 9 अक्टूबर को रात 12:08 बजे
3. टिटवाला-ठाणे लोकल: 8 अक्टूबर को रात 11:14 बजे
4. कसारा-सीएसएमटी लोकल: 9 अक्टूबर को सुबह 3:51 बजे
इस दौरान ब्लॉक से पहले सीएसएमटी से कसारा जाने वाली आखिरी लोकल रात 9:32 बजे और कसारा से सीएसएमटी जाने वाली आखिरी लोकल रात 10 बजे होगी।
ब्लॉक के बाद सीएसएमटी से कसारा जाने वाली पहली लोकल सुबह 4:19 बजे और कसारा से सीएसएमटी जाने वाली पहली लोकल सुबह 4:59 बजे चलेगी।
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