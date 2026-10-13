यात्रियों के लिए बड़ी खबर! 14 से 16 अक्टूबर तक मुंबई लोकल का मेगा ब्लॉक, 6 स्टेशनों पर नहीं आएगी ट्रेनें

Kasara Mega Block Central Railway: मध्य रेलवे से सफर करने वाले यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। कसारा रेलवे स्टेशन पर यार्ड के विस्तार और आसनगांव-कसारा के बीच तीसरी रेल लाइन से जुड़े कार्यों के कारण 14 से 16 अक्टूबर 2026 तक अलग-अलग समय पर मेगाब्लॉक लिया जाएगा। इसका असर लोकल ट्रेनों के साथ लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों पर भी पड़ेगा। इस दौरान आसनगांव और कसारा के बीच लोकल सेवा बंद रहेगी, जबकि कई एक्सप्रेस ट्रेनों के प्रस्थान समय में बदलाव किया गया है। कुछ ट्रेनों को वैकल्पिक मार्ग से चलाया जाएगा और दुरंतो एक्सप्रेस की सेवाएं भी प्रभावित होंगी। ब्लॉक के दौरान आसनगांव, आटगांव, तानशेत, खर्डी, उंबरमाली और कसारा स्टेशनों पर लोकल सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी।