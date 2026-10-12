October Heat: मुंबई में गर्मी और उमस बढ़ने के आसार, 16 अक्टूबर को इन जिलों में बारिश का अनुमान

IMD Weather Update: महाराष्ट्र में अगले पांच दिनों के मौसम को लेकर भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पूर्वानुमान जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक, मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी में 12 और 13 अक्टूबर को कुछ इलाकों में गर्मी और उमस परेशान कर सकती है। वहीं, 14 से 16 अक्टूबर के दौरान इन जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।