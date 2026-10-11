महाराष्ट्र: तुलजा भवानी मंदिर की ज्योत लेकर लौट रहे 3 श्रद्धालुओं की सड़क हादसे में मौत, ट्रक ने 3 किमी तक घसीटा

Tuljabhavani Mandir Jyot: महाराष्ट्र में नवरात्रोत्सव से पहले दर्दनाक सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई। छत्रपति संभाजीनगर जिले में धुले-सोलापुर महामार्ग पर कचनेर फाटक के पास तेज रफ्तार आयशर ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रक में बाइक फंस गई, लेकिन चालक ने वाहन रोकने के बजाय उसे करीब तीन किलोमीटर तक घसीटा। इस हादसे में एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है।