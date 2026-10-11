महाराष्ट्र में FDA का बड़ा एक्शन: 1.29 करोड़ का खाद्य तेल जब्त, मुंबई के 10 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित

मुंबई में एफडीए द्वारा की गई छापेमारी के दौरान खाद्य सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी सामने आई है। अधिकारियों ने 10 खाद्य प्रतिष्ठानों में भारी गड़बड़ियां पाई हैं। इन प्रतिष्ठानों में बड़े पैमाने पर अस्वच्छता, कीड़े-मकोड़े, भंडारण में लापरवाही, मेडिकल सर्टिफिकेट और कर्मचारियों के प्रशिक्षण का अभाव पाया गया। नियमों की धज्जियां उड़ाने के कारण एफडीए ने इन सभी दस ठिकानों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। इसमें इस्लाम जिमखाना का हुमा केटरर, कांदिवली का मिल्कोज डेयरी प्रोडक्ट्स, सांताक्रूज का ला पिनोझ पिझ्झा, विले पार्ले का एफथ्री कॉर्पोरेट हॉस्पिटॅलिटी सर्विसेज, ओपेरा हाउस का नारायण डोसा, जे.जे. अस्पताल परिसर की सेंट्रल कैंटीन, चारकोप की पालीवाल डेयरी और मरीन लाइंस क्षेत्र का नवाब जूस सेंटर आदि शामिल हैं।